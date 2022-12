Le maire de Kyiv signale des explosions au centre de la capitale ukrainienne

KYIV, Ukraine (AP) – Le maire de Kyiv fait état de multiples explosions dans la capitale ukrainienne mercredi, la première fois depuis des semaines pendant la guerre en cours de la Russie contre le pays.

Vitali Klitschko a écrit dans un message sur Telegram qu’il y avait eu des explosions dans un quartier central de la capitale qui abrite de nombreuses agences et bâtiments gouvernementaux. Il a dit que des équipes municipales étaient en place et que plus de détails étaient attendus.

The Associated Press