Le maire de Kyiv : Extraordinaire, dans des moments extraordinairement difficiles

KYIV, Ukraine (AP) – Le gilet pare-balles appuyé contre un radiateur, prêt à l’emploi, la douille usée ajoutant à l’encombrement sur son bureau, les souvenirs de boxe et le panneau demandant aux visiteurs de laisser des armes à feu à sa porte: Tous crient que c’est le bureau d’un maire extraordinaire, dans des moments extraordinairement difficiles.

D’autres touches plus personnelles complètent le tableau : le livre sur un buffet sur le chef de guerre britannique Winston Churchill est signé “Avec mes meilleurs vœux” par l’auteur, l’ancien Premier ministre britannique Boris Johnson.

Et puis il y a la figurine en plastique d’un boxeur musclé, le poing fermé levé – un rappel de la façon dont Vitali Klitschko était physiquement imposant, voire redoutable, dans son premier titre mondial de boxe poids lourd.

Cela n’a pas beaucoup changé. Sa poignée de main est d’une fermeté écrasante, son regard d’acier. Mais les pressions sur les épaules et sur le temps du maire de la capitale ukrainienne, âgé de 51 ans, sont plus lourdes maintenant qu’elles ne l’ont jamais été lorsque sa fortune a été mesurée en tours de trois minutes qui se sont terminés par des sons de cloche.

“Si j’essayais de vous expliquer tous les défis que j’ai, nous (aurions) besoin de semaines”, a déclaré Klitschko.

Comme ce fut également le cas pendant ses années en tant que boxeur professionnel, le combat pour la survie dans lequel il est engagé maintenant est primordial. Mais c’est aussi plus essentiel : empêcher l’électricité de s’éteindre complètement dans sa ville de 3 millions d’habitants, s’assurer que les familles ne gèlent pas dans le froid que l’arrivée de l’hiver apporte et garder la capitale hyper-numérique de l’Ukraine connectée à le monde extérieur.

Tout cela dans une guerre horrible contre un envahisseur, la Russie, apparemment déterminée à détruire toutes ces choses – avec des barrages répétés de missiles et de drones explosifs qui ont détruit le réseau électrique ukrainien et d’autres infrastructures clés.

“C’est la terreur”, a déclaré Klitschko, prononçant le mot comme un coup de poing dans une interview de l’Associated Press dans son bureau de la mairie le 268e jour de l’invasion.

“Ils (nous ont laissés) gelés”, a-t-il déclaré. “Sans électricité, sans chauffage, sans eau.”

Le courant est toujours allumé – parfois – mais on ne peut plus compter sur lui. Dans une ville où le wifi est omniprésent et où presque tout peut être fait en ligne, les coupures d’électricité de plusieurs heures sont la nouvelle norme horrible pour beaucoup. Le président Volodymyr Zelenskyy a déclaré que les frappes russes avaient endommagé environ la moitié des infrastructures énergétiques de l’Ukraine.

Dans les restaurants obscurs de Kyiv, les convives se frayent un chemin à travers les repas dans la quasi-obscurité, servis par des serveurs portant des bougies. Les résidents se réveillent au milieu de la nuit – si c’est à ce moment-là que c’est à leur tour d’avoir à nouveau quelques heures d’électricité – pour prendre une douche et faire la lessive.

“Énorme défi”, a déclaré Klitschko.

Alors, quel est le pire des scénarios ? À quel point cela peut-il être pire ?

« Je n’aime pas parler de ça, dit-il. “Mais je dois être prêt.”

Une partie de la réponse vient des très grandes mains de Klitschko. La difficulté de la vie dépend, en partie, du nombre de missiles que le président russe Vladimir Poutine a encore dans son arsenal pour lancer sur Kyiv et d’autres villes.

Mais du côté positif, sur la base des frappes les plus récentes, moins de missiles et de drones semblent traverser les défenses aériennes de la capitale, car ils ont été renforcés avec des systèmes fournis par l’Occident pour abattre les projectiles. Lors d’une visite surprise samedi à Kyiv, le Premier ministre britannique Rishi Sunak est venu avec plus d’aide, promettant 125 canons anti-aériens et d’autres défenses contre l’explosion de drones fournis par l’Iran que la Russie a utilisés.

« C’est beaucoup mieux qu’avant. Certainement », a déclaré Klitschko. « Mais ce n’est pas assez. … Nous avons besoin de plus pour protéger les autres villes.

La supposition de Klitschko est que la stratégie de Poutine est d’accumuler tellement de misère sur les Ukrainiens qu’ils renoncent à se battre.

Ça ne marchera pas, prédit le maire.

« Après chaque attaque à la roquette, je parle aux gens, à de simples civils. Ils (ne sont) pas déprimés », a-t-il déclaré. “Ils étaient en colère, en colère et prêts à rester et à défendre nos maisons, nos familles et notre avenir.”

Un drapeau ukrainien apposé sur le mur derrière son bureau renforçait son argumentation : « Ensemble vers la victoire » et « Nous vaincrons », écrivaient dessus des soldats.

Pour enfoncer le clou, Klitschko a cité un message qu’il a dit avoir reçu d’un soldat de Kyiv lui disant que sur sa ligne de front, il n’y a “pas de chauffage, pas d’eau, pas d’électricité, pas de services”.

« ‘Nous nous battons pour chacun d’entre vous. Si vous vous plaignez, pensez à notre condition », a déclaré Klitschko, rappelant l’appel du soldat.

“C’est une excellente réponse”, a déclaré le maire.

Suivez la couverture AP de la guerre en Ukraine sur : https://apnews.com/hub/russia-ukraine

John Leicester, l’Associated Press