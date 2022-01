Le maire de Kiev dénonce l’offre de 5 000 casques de l’Allemagne à l’Ukraine comme une « blague », demande si les « oreillers » sont les prochains

L’Allemagne offre 5 000 casques à l’Ukraine au milieu des craintes d’une invasion russe.

Le maire de Kiev a qualifié l’offre de « blague », demandant si les « oreillers » étaient les suivants.

Contrairement à d’autres membres de l’OTAN, l’Allemagne a refusé d’envoyer des armes à l’Ukraine.

L’Allemagne a annoncé mercredi son offre 5 000 casques vers l’Ukraine au milieu des craintes d’une invasion russe au coin de la rue, dans un mouvement qui a été dénoncé par le maire de Kiev comme une « blague ».

« J’ai reçu une lettre de l’ambassade d’Ukraine, demandant un soutien avec du matériel militaire, des casques pour être précis », a déclaré la ministre de la Défense Christine Lambrecht aux journalistes. par Reuters. « Nous fournirons à l’Ukraine 5 000 casques comme un signal clair : nous sommes à vos côtés. »

Mais Vitali Klitschko, le maire de la capitale ukrainienne et ancien boxeur professionnel, a déclaré que l’offre l’avait laissé « sans voix ».

« Le comportement du gouvernement allemand me laisse sans voix. Le ministère de la Défense n’a apparemment pas réalisé que nous sommes confrontés à des forces russes parfaitement équipées qui peuvent déclencher une nouvelle invasion de l’Ukraine à tout moment », a-t-il déclaré au tabloïd allemand Bild, comme l’a rapporté Reuters.

« Quel type de soutien l’Allemagne enverra-t-elle ensuite ? Des oreillers ? » dit Klitschko.

L’offre dérisoire contraste avec les livraisons d’armes et les avertissements des États-Unis et d’autres alliés de l’OTAN, renouvelant la question de savoir si les dirigeants allemands résistent aux mesures visant à dissuader l’agression russe dans le but de ne pas affecter le nouveau gazoduc russe qui pourrait chauffer autant à un prix abordable. comme un tiers des foyers allemands.

L’ambassadeur d’Ukraine en Allemagne, Andriy Melnyk, a décrit cette décision comme un « geste purement symbolique » et « juste une goutte dans l’océan ».

« Ce n’est même pas un prix de consolation », l’ambassadeur a déclaré à l’agence de presse allemande DPA.

Un porte-parole du ministère allemand de la Défense n’a pas pu dire si les casques étaient offerts gratuitement ou si l’Allemagne attendait un paiement, Politico a rapporté.

L’Ukraine a récemment adressé une demande urgente à l’Allemagne pour 100 000 casques ainsi que des gilets de protection, dans l’espoir de les fournir aux volontaires qui s’engagent dans l’armée pour défendre leur pays en cas d’invasion russe.

Depuis fin 2021, la Russie a rassemblé des dizaines de milliers de soldats le long de la frontière ukrainienne, ce qui fait craindre qu’une nouvelle guerre ne se profile en Europe. Le Kremlin affirme qu’il n’a pas l’intention d’envahir, mais a demandé à l’OTAN des garanties de sécurité contraignantes que l’alliance n’accepterait jamais. Cela inclut d’empêcher l’Ukraine de rejoindre l’OTAN. L’Ukraine cherche à rejoindre l’alliance depuis des années et entretient des liens solides avec elle.

Une résolution diplomatique des hostilités s’est révélée insaisissable jusqu’à présent.

L’Allemagne a refusé d’envoyer une aide militaire létale à l’Ukraine par crainte de provoquer la Russie, suscitant les critiques de ses alliés. D’autres pays de l’OTAN, dont les États-Unis et le Royaume-Uni, ont envoyé une aide létale à l’Ukraine. Berlin a cité l’histoire des atrocités commises par l’Allemagne dans la région pour défendre son refus d’envoyer des armes.

L’Allemagne est le quatrième exportateur d’armes au monde. Le gouvernement allemand a également récemment empêché l’Estonie d’exporter de vieux obusiers allemands vers l’Ukraine.

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a accusé samedi l’Allemagne de « saper l’unité » et « encourager » le président russe Vladimir Poutine en refusant de fournir des armes.

L’Allemagne envoie également à l’Ukraine un hôpital de campagne, mais il est évident que l’Ukraine estime que le soutien de Berlin est insuffisant.

En effet, les critiques ont accusé Berlin d’abandonner l’Ukraine et de donner la priorité à Nord Stream 2, un gazoduc sous-marin entre la Russie et l’Allemagne, plutôt que d’aider Kiev à résister à l’agression russe.

Le pipeline controversé est terminé mais pas encore opérationnel, en attendant la certification allemande.

Les législateurs des deux côtés de l’allée à Washington ont fait pression pour des sanctions contre le pipeline. Mais l’administration Biden s’est prononcée contre les sanctions visant Nord Steam 2, donnant la priorité au maintien de liens solides avec Berlin dans l’espoir de présenter un front unifié contre la Russie.

L’administration Biden en mai dernier a renoncé aux sanctions du Congrès contre le pipeline qui avait attiré l’ire de l’Allemagne. En juillet, l’administration est parvenue à un accord avec l’Allemagne selon laquelle elle appliquerait des sanctions si la Russie tentait « d’utiliser l’énergie comme arme ou de commettre de nouveaux actes d’agression contre l’Ukraine ».

Le pipeline de 11 milliards de dollars, détenu par la société gazière russe Gazprom, est sur le point d’aider à chauffer 26 millions de foyers allemands à un prix abordable.

Les opposants au pipeline, qui traverse la mer Baltique, affirment qu’il pourrait donner à la Russie un effet de levier dangereux sur l’Europe. Nord Stream 2 contourne l’Ukraine, la privant de milliards de dollars en frais de transit de gaz. Berlin a promis de rembourser l’Ukraine pour les frais de transit qu’elle perdra à cause du gazoduc jusqu’en 2024 au moins. Même encore, le gouvernement ukrainien s’oppose avec véhémence à Nord Stream 2.

L’Allemagne a également été assez opaque quant à savoir si elle accepterait de fermer l’oléoduc si la Russie envahissait l’Ukraine, mais elle n’a pas complètement exclu un tel mouvement non plus.

En réponse à une question sur le pipeline lors d’une conférence de presse avec le chef de l’OTAN, Jens Stoltenberg, la semaine dernière, le chancelier allemand Olaf Scholz a déclaré qu’il était « clair qu’il y aura un prix élevé à payer et que tout devra être discuté s’il devait y avoir une armée ». Intervention en Ukraine. »

« Les États-Unis et l’Allemagne ont déclaré conjointement l’été dernier : si la Russie utilise l’énergie comme arme ou s’il y a une autre violation de la souveraineté de l’Ukraine, la Russie devra payer le prix fort », a déclaré Emily Haber, ambassadrice d’Allemagne aux États-Unis. dans un tweet mercredi. « Rien ne sera exclu, y compris Nord Stream 2. »

Mais la position de l’Allemagne sur l’aide létale à l’Ukraine, ainsi que sur Nord Stream 2, place l’administration Biden face à des questions difficiles sur l’engagement de Berlin à contester les menaces de Moscou contre Kiev.

Le secrétaire d’État Antony Blinken a déclaré mercredi que les États-Unis étaient « absolument confiants dans la solidarité allemande » face à la Russie, ajoutant que « différents pays ont des autorités différentes, ils ont des capacités différentes, ils ont des domaines d’expertise différents, et nous apportons tous ceux à supporter. »

Pendant ce temps, l’ambassadeur d’Ukraine en Allemagne, dans des commentaires au Washington Post, a déclaré que la rhétorique de Berlin sur la crise ukraino-russe était « beaucoup trop molle » et serait perçue par Poutine comme un « signe de faiblesse et d’hésitation. »

« La grande majorité des Ukrainiens pensent même que cette réticence de l’Allemagne à agir de manière préventive et à ne pas mettre le Kremlin sous une pression extrême n’est rien d’autre [than] une pure politique d’apaisement », a déclaré Melnyk.