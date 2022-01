Le maire de Kiev déclare que la ville utilisera son système de métro comme abri anti-bombes géant si la Russie envahit l’Ukraine

En coordination avec leurs alliés, les États-Unis ont placé 8 500 soldats en état d’alerte accrue en vue d’un déploiement potentiel en Europe de l’Est alors que l’OTAN envoyait des navires et des avions de combat dans la région.

Ses remarques interviennent alors que les États-Unis et leurs alliés sont dans une impasse dans les négociations avec le Kremlin comme Les forces russes se rassemblent le long de la frontière ukrainienne, faisant craindre une invasion imminente.

« Quand cela vient à [Kyiv’s] défense, nous créons maintenant des brigades de défense territoriale, où des volontaires ayant une formation militaire s’inscrivent et signent des contrats », a-t-il déclaré.

Il a déclaré que la tâche à accomplir était de s’assurer que « l’infrastructure critique » de la ville fonctionne et qu’il n’y a pas d’interruption de l’approvisionnement en eau, en chaleur et en électricité.

Le chef de la ville de Kiev, Vitali Klitschko, assiste au Forum sur la sécurité de Kiev 2021, Kiev, capitale de l’Ukraine. Hennadii Minchenko/Ukrinform/Barcroft Media via Getty Images

Toutes les actualités du site n'expriment pas le point de vue du site, mais nous transmettons cette actualité automatiquement et la traduisons grâce à une technologie programmatique sur le site et non à partir d'un éditeur humain.