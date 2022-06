Le maire de Kherson enlevé par les forces russes après avoir refusé de fuir la ville occupée

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Des responsables ont annoncé mardi que les forces russes avaient enlevé le maire de Kherson, Igor Kolikhaev, après avoir refusé d’abandonner sa ville malgré des mois d’occupation russe.

Le maire de Kherson a déclaré qu’il faisait son devoir en restant dans la ville assiégée, occupée par les troupes russes depuis fin mars.

Depuis avril, les responsables ukrainiens ont tiré la sonnette d’alarme selon laquelle la Russie envisageait d’annexer Kherson, qui se trouve à environ 80 miles au nord de la péninsule de Crimée occupée.

Mardi, la conseillère du maire, Halyna Lyashevska, a déclaré au média ukrainien Pravda qu'”ils ont pris Igor Kolykhaev”.

Les détails entourant sa disparition restent flous, mais Kolykhaev n’est que le dernier d’une longue lignée de civils et de fonctionnaires ukrainiens qui ont été enlevés par les forces russes.

La Russie a concentré ses efforts dans le sud et l’est de l’Ukraine, et des régions comme Kherson ont ressenti le poids de l’invasion russe pendant des mois.

Des responsables régionaux ont signalé plus tôt cette semaine que les enlèvements de civils avaient augmenté et que des hommes en âge de combattre se seraient retrouvés la cible de la conscription russe.

Des dizaines de milliers d’Ukrainiens ont été expulsés de force vers la Russie tandis que des milliers d’autres ont été placés dans des «camps de filtration» répartis dans tout l’est de l’Ukraine.

Des responsables municipaux et régionaux ont non seulement été enlevés, mais un certain nombre de responsables et leurs familles ont été tués par les forces russes, dont le maire Olga Sukhenko, de la ville de Motyzhyn, dont le corps a été retrouvé les mains liées dans une tombe peu profonde aux côtés de son mari. et fils.

Les Nations Unies ont fait état de plus de 4 700 morts parmi les civils depuis le début de l’invasion russe en février. Cependant, le nombre officiel de décès devrait être nettement plus élevé.

Les pertes et le véritable impact de l’invasion russe restent largement inconnus dans certaines parties de l’est et du sud de l’Ukraine.

Ce n’est qu’après le retrait des forces russes des régions du nord de l’Ukraine fin mars, y compris de la ville de Motyzhyn juste à l’ouest de Kyiv, que les responsables ont pu commencer à découvrir l’ampleur des atrocités commises là-bas.