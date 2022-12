Le maire de Kharkiv fait état de “dégâts colossaux” alors que la Russie fait pleuvoir des missiles sur l’Ukraine

La Russie a tiré vendredi des dizaines de missiles sur des infrastructures en Ukraine, forçant des coupures de courant d’urgence à travers le pays dans des températures glaciales et tuant et blessant des personnes dans leurs maisons dans le sud, ont déclaré des responsables ukrainiens.

Pas moins de 60 missiles russes ont été repérés en direction de l’Ukraine, a déclaré Vitaly Kim, gouverneur de la région de Mykolaïv dans le sud de l’Ukraine, tandis qu’Oleksiy Kuleba, gouverneur de la région de Kyiv, a déclaré que la Russie “attaquait massivement”.

“Il y a des dommages colossaux aux infrastructures, principalement au système énergétique”, a déclaré le maire de Kharkiv, Ihor Terekhov, dans un message sur l’application de messagerie Telegram. “Je vous demande d’être patient avec ce qui se passe maintenant. Je sais que dans vos maisons il n’y a pas de lumière, pas de chauffage, pas d’approvisionnement en eau.”

La Russie a fait pleuvoir des missiles sur les infrastructures énergétiques ukrainiennes presque chaque semaine depuis début octobre après une série de défaites sur le champ de bataille. Moscou dit que cela fait partie de son plan visant à désactiver l’armée ukrainienne ; Kyiv dit que c’est un crime de guerre.

“Un missile russe a touché un immeuble résidentiel à Kryvyi Rih”, a écrit le gouverneur régional Valentyn Reznichenko sur Facebook. “La cage d’escalier a été détruite. Deux personnes ont été tuées. Au moins cinq ont été blessées, dont deux enfants. Tous sont hospitalisés.”

Vendredi, des personnes s’abritent dans une station de métro lors d’une vague d’attaques de missiles russes à Kyiv. (Pavlo Podufalov/Reuters)

Le dernier assaut russe fait suite à des avertissements de responsables ukrainiens selon lesquels Moscou prévoit une nouvelle offensive totale au début de l’année prochaine, un an après le lancement d’une invasion qui a détruit une grande partie de l’Ukraine mais en a peu placé sous contrôle russe.

Les troupes russes sont maintenant embourbées en essayant de conserver un territoire dans le sud et l’est, environ un cinquième de l’Ukraine. Les combats le long de la ligne de front sont brutaux, et de nombreux soldats des deux côtés auraient été tués ou blessés, bien qu’aucun des deux camps ne publie des rapports détaillés sur les pertes militaires.

Des responsables dans les zones contrôlées par la Russie font état de victimes

Les responsables installés par la Russie dans l’est de l’Ukraine occupée ont également signalé des victimes civiles des bombardements ukrainiens à deux endroits.

Huit personnes ont été tuées et 23 blessées dans le village de Lantrativka, une petite localité proche de la frontière avec la Russie dans la région ukrainienne de Luhansk sous contrôle russe, a déclaré vendredi l’administrateur russe de la région.

Leonid Pasechnik a qualifié l’attaque de “barbare”.

Il a déclaré que l’Ukraine ciblait les quartiers résidentiels, les écoles et les quartiers commerçants dans le but de “tuer autant de personnes que possible”. Il n’a pas fourni de preuves et il n’y a eu aucun commentaire immédiat de Kyiv.

Le chef d’une “milice populaire” autoproclamée séparatiste à Louhansk a déclaré qu’un civil avait également été tué par des bombardements ukrainiens dans la ville de Svatove, à environ 70 kilomètres plus au sud, vendredi matin.

Reuters n’a pas été en mesure de vérifier immédiatement les derniers comptes rendus sur le champ de bataille, mais a enregistré au moins trois explosions dans la capitale enneigée de Kyiv, avec de la fumée s’échappant d’une partie de la ville. Il n’était pas clair si des missiles avaient traversé les défenses aériennes.

L’Ukraine a réussi à réparer une grande partie de son infrastructure électrique pour rétablir l’approvisionnement en électricité et en eau, mais chaque attaque successive rend cette tâche plus difficile.

Un haut responsable présidentiel ukrainien a déclaré que des coupures de courant d’urgence étaient introduites dans tout le pays.

Kyrylo Timochenko, chef adjoint du bureau présidentiel, n’a pas donné de détails, mais les responsables ont confirmé que le pouvoir avait été coupé dans la ville orientale de Kharkiv, qui abrite plus d’un million de personnes, et dans la petite ville centrale de Poltava.

Des infrastructures auraient également été touchées dans la région nord de Soumy et dans la région d’Odessa sur la mer Noire.

L’UE et le Congrès américain libèrent davantage de fonds

Les chefs de la défense ukrainiens ont prédit jeudi que la Russie lancerait une nouvelle offensive totale au début de l’année prochaine, qui pourrait inclure une deuxième tentative de prise de la capitale, Kyiv. Cela pourrait arriver dès janvier, ont déclaré le président Volodymyr Zelenskyy, le général Valery Zaluzhniy et le général Oleksandr Syrskiy dans des entretiens avec le magazine The Economist.

La poussée pourrait être lancée depuis la région orientale du Donbass, le sud ou la Biélorussie voisine, et pourrait inclure un autre assaut terrestre sur Kyiv, que Moscou n’a pas réussi à capturer au début de son invasion, ont déclaré les responsables.

REGARDER l L’Ukraine se prépare à une période difficile avec des prévisions inférieures à zéro:

L’Ukraine dit que Poutine prépare une offensive majeure pour la nouvelle année L’ancien ambassadeur d’Ukraine au Canada Andriy Shevchenko et l’ancien ambassadeur du Canada en Ukraine Roman Waschuk discutent du potentiel d’une offensive russe majeure au cours de la nouvelle année et de la question de savoir si l’Ukraine reçoit suffisamment de soutien alors que la Russie continue de malmener son réseau électrique.

Le ministère russe de la Défense a publié vendredi une vidéo montrant des exercices conjoints des troupes russes et biélorusses en Biélorussie, utilisant des chars et des mitrailleuses ainsi que des drones et s’entraînant à traverser une rivière.

La Russie a lancé ce qu’elle appelle une “opération militaire spéciale” pour désarmer et “dénazifier” l’Ukraine le 24 février, et depuis lors, des milliers de personnes ont été tuées, des villes réduites en ruines et des millions de personnes chassées de chez elles dans ce que l’Occident considère comme un accaparement des terres de style impérial.

Alors que l’invasion en est maintenant à son 10e mois, les dirigeants de l’Union européenne ont convenu jeudi de fournir 18 milliards d’euros (26 millions de dollars canadiens) de financement à l’Ukraine l’année prochaine et ont frappé Moscou avec un neuvième ensemble de sanctions.

En outre, le Sénat américain a adopté jeudi un projet de loi pour un budget de défense américain record de 858 milliards de dollars l’année prochaine. Le projet de loi, que Biden devrait rapidement signer, fournit à l’Ukraine au moins 800 millions de dollars d’aide supplémentaire à la sécurité en 2023.

Les deux parties ont exclu une trêve de Noël et il n’y a actuellement aucune discussion visant à mettre fin au conflit, le plus important d’Europe depuis la Seconde Guerre mondiale.