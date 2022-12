Le maire de Kelowna satisfait du premier budget sur sa montre

Le maire de Kelowna, Tom Dyas, estime que la ville fait ce qu’elle peut pour soulager la pression des coûts sur les résidents dans le budget de 2023.

«Nous avons eu essentiellement quelques semaines ou moins pour commencer à examiner les éléments qui étaient de nombreuses priorités des conseils précédents», a déclaré Dyas.

Ce qui a commencé comme une proposition d’augmentation de 4,01% le jour de la délibération budgétaire (8 décembre) a été réduit à 3,80% en fin d’après-midi.

“Je pense que nous avons fait du bon travail”, a ajouté Dyas. “Je pense que cela pourrait potentiellement être l’un des meilleurs taux d’imposition dans toute la province cette année.”

Le Conseil a demandé au personnel de reconsidérer plusieurs postes budgétaires, notamment de puiser dans les fonds de réserve pour alléger le fardeau des contribuables de Kelowna. Le taux d’imposition approuvé pour le budget préliminaire de 2023 est de 3,80 %.

“C’est une pression que les gens ressentent en ce moment en ce qui concerne cette augmentation d’impôt”, a déclaré Dyas. “Il y a tellement d’autres coûts qui frappent nos résidents, que nous avons pensé que s’il y avait quelque chose que nous pouvions faire pour soulager un peu, ce serait une bonne étape pour la ville de faire pour les citoyens.”

Dyas a ajouté que le fait de puiser dans les réserves donnera au conseil et au personnel le temps d’examiner les priorités de la ville.

“Oui, nous sommes allés dans les réserves pour certains articles, mais si vous regardez vraiment ce que nous sommes allés dans les réserves, c’était quelques centaines de milliers de dollars.”

L’augmentation de 3,80 % équivaut à 86,88 $ de plus sur la valeur moyenne d’une maison individuelle à Kelowna. Il comprend une redevance de sécurité publique de 1 % pour financer l’ajout de six nouveaux membres de la GRC, quatre pompiers et quatre agents des règlements municipaux.

Les demandes de report seront présentées au conseil en mars et la demande de taxe finale sera décidée par le conseil en avril.

