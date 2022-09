Le maire de Kelowna riposte aux accusations de publicité sur Facebook – Kelowna Capital News

Le maire de Kelowna, Colin Basran, a répondu aux critiques concernant ses apparitions dans des publicités sponsorisées sur la page Facebook de la ville.

Le candidat à la mairie, Tom Dyas, s’est dit « préoccupé par le fait que la ville de Kelowna ait utilisé l’argent des contribuables pour promouvoir le maire à l’approche des élections municipales ».

Basran a noté qu’en tant que porte-parole de la ville, le maire sera régulièrement le visage de ses communications sur les réseaux sociaux.

“Si vous regardez nos chaînes de médias sociaux, vous verrez que j’ai été présenté dans des vidéos de manière constante tout au long du mandat”, a déclaré Basran dans un communiqué envoyé par courrier électronique. “Dire que cela a augmenté avant la campagne n’est tout simplement pas factuel. Il y a des raisons pour lesquelles certaines vidéos sont boostées, tandis que d’autres ne dépendent pas de la situation ou du problème à résoudre.

Basran a également souligné qu’il était de son devoir de communiquer aux résidents le travail effectué pour répondre à leurs préoccupations.

« Leur faire savoir comment ces problèmes sont résolus par vidéo est responsable et transparent. Je ne m’excuserai pas d’essayer continuellement de faire un meilleur travail de communication avec nos citoyens.

Basran a également répondu directement aux commentaires de Dyas.

« Compte tenu de la minceur de la plate-forme électorale de ce candidat jusqu’à présent dans sa campagne, il n’aura probablement pas grand-chose à dire sur la façon dont il entend répondre à nos principales priorités. C’est juste une autre tentative pour détourner l’attention de cela.

@GaryBarnes109

gary.barnes@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Ville de KelownafacebookMayor’s Race