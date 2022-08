Le maire de Kelowna, Colin Basran, a riposté à un candidat à la mairie en raison d’un prétendu manque de soutien à la GRC.

Tom Dyas a publié un communiqué de presse lundi (8 août) indiquant que s’il était élu aux élections municipales d’octobre, il chercherait à élargir l’équipe de police et de crise (PACT) pour s’assurer qu’il y a une infirmière à temps plein au détachement de Kelowna. bloc cellulaire.

« Alors que la GRC de Kelowna continue de faire face à un nombre croissant d’appels liés à la santé mentale, nous devons nous assurer que la ville joue un rôle de chef de file en exigeant que nos agents de la GRC soient associés à des infirmières, qui ont l’expérience nécessaire pour aider les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale.

Dyas a dit qu’actuellement, il y a une infirmière dans le programme PACT et aucune infirmière à temps plein au détachement.

« En tant que maire de Kelowna, j’exigerai que la province et Interior Health (IH) viennent travailler avec nous pour fournir ce soutien.

Sur son compte Instagram personnel, Basran a répondu qu’il y aurait beaucoup de pointage du doigt à l’approche des élections municipales. Il a contesté les commentaires de Dyas selon lesquels peu a été fait pour aider la GRC en matière de soutien en santé mentale.

“Quiconque veut vraiment le poste de maire aurait dû y prêter attention au cours des quatre dernières années, et s’il l’avait fait, il aurait remarqué qu’une quantité énorme de travail a été accomplie à l’échelle locale et provinciale.”

Basran a noté que la ville est bien consciente que la GRC a besoin de plus de soutien.

“Nous avons plaidé auprès de l’IH pour plus de soutien infirmier sur le PACT”, a-t-il déclaré. “Je suis heureux de dire que IH est venu à la table et a des conversations en ce moment avec la GRC pour faire cela.”

Basran a également souligné que le travail effectué par le Urban Mayor’s Caucus, qu’il copréside, a conduit à des réformes de la BC Police Act, y compris une option de santé mentale lorsque quelqu’un appelle le 911. Un tel appel serait trié par un praticien de la santé mentale. .

Il a terminé son message en déclarant « obtenez les vrais faits et faites vos devoirs ».

Selon le site Web des élections de la ville de Kelowna, Basran n’a pas encore récupéré de dossier de candidature pour les élections d’automne.

