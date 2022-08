Le maire de Kelowna, Basran, taquine une éventuelle candidature pour un troisième mandat

L’événement Future, My Future de Kelowna est prévu pour le 8 septembre

La question de savoir si le maire de Kelowna, Colin Basran, sollicitera un troisième mandat recevra une réponse le 8 septembre.

Un message de l’équipe Basran 2022 intitulé Kelowna’s Future, My Future a été publié sur Eventbrite :

“Amis, comme toujours, restons simples, amusants et engageants.” lit le message. Nous sommes ici pour nous connecter, partager et profiter de la compagnie de chacun après un été chargé. J’espère que vous pourrez passer cette soirée avec moi dans une merveilleuse brasserie locale qui représente tellement ce que Kelowna est en train de devenir.

L’événement est prévu pour le jeudi 8 septembre, de 16 h 30 à 18 h 30 au Red Bird Brewing sur la rue Richter, et est répertorié comme étant complet. C’est un jour avant la clôture de la période de mise en candidature pour les candidats aux élections municipales.

Selon le site Web de la ville de Kelowna, 17 personnes ont récupéré des documents de candidature pour le maire et 60 pour le conseil.

