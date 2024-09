Le maire de KCK estime que le BPU coûte trop cher aux habitants. Les factures sont-elles plus élevées qu’ailleurs dans la métropole ?

Vérification de la réalité est une série de Star qui demande des comptes aux personnes au pouvoir et met en lumière leurs décisions. Vous avez une suggestion pour un futur article ? Envoyez un courriel à nos journalistes à [email protected].

Le maire de Kansas City, au Kansas, Tyrone Garner, a souligné que les inquiétudes concernant les factures mensuelles étaient une raison de prendre un regard critique sur le Conseil des services publicsaffirmant que certains membres de la communauté perçoivent le bien public comme un « fardeau » plutôt qu’un « avantage ».

Contrairement à la plupart des habitants de la région métropolitaine de Kansas City, les habitants de Kansas City, dans le Kansas, bénéficient de services d’électricité et d’eau par l’intermédiaire d’un service public centenaire fondé en 1909. La BPU, une organisation à but non lucratif dirigée par un conseil d’administration élu de six membres, a réduit ses effectifs, de loin son plus gros coût d’exploitation, au cours des dernières années.

Les membres élus du conseil d’administration de la BPU ont le pouvoir de fixer les tarifs d’électricité et d’eau en fonction des besoins de fonctionnement du service. Les augmentations de tarifs les plus récentes, prévues pour entrer en vigueur d’ici 2025, est arrivé l’année dernière malgré les inquiétudes soulevées par certains résidents sur le coût des factures de services publics et les critiques de son service.

Les tarifs d’électricité et d’eau ne sont qu’un élément de l’équation d’une facture mensuelle. Une complication unique dans la comparaison des coûts des services publics dans KCK est le paiement en lieu et place des taxes, ou frais PILOT, attachés à toutes les factures de services publics. Les sommes collectées grâce à ces frais sont censées refléter les propriétés exonérées d’impôt gérées par la BPU et servir à financer les opérations de la ville.

La taxe, longtemps critiquée par les habitants et les militants locaux, devrait être supprimée des factures à partir du 1er octobre en tant que charge directe pour les habitants. Le PILOT devrait toujours générer 37,1 millions de dollars de recettes l’année prochaine, dans le cadre du plan de dépenses de 472 millions de dollars du gouvernement unifié.

Selon les chiffres fournis par la BPU, la facture mensuelle moyenne des ménages pour les services d’électricité s’élève à 141 dollars. Ce chiffre est inférieur à celui d’une facture mensuelle à Independence, également desservie par un service public municipal, où les clients paient en moyenne 158 dollars.

Selon les données de la BPU, les personnes qui dépendent des services d’électricité fournis par Evergy, le principal fournisseur d’électricité de la région métropolitaine détenu par des investisseurs, paient moins cher des deux côtés de la frontière. La facture mensuelle moyenne est de 122 $ au Kansas contre 132 $ dans le Missouri.

L’année dernière, la BPU a engagé des consultants externes pour réaliser des analyses du coût des services de fourniture d’eau et d’électricité.

Selon l’Agence fédérale de protection de l’environnement, un ménage moyen consomme environ 10 000 gallons d’eau par mois. Sur la base d’une consommation de 7 000 gallons, Black & Veatch a constaté dans une étude réalisée en 2023 que le client BPU moyen paierait 57,79 $ par mois.

Les autres moyennes régionales dans l’analyse des coûts mensuels du service d’eau comprenaient Bonner Springs, 81,49 $ ; Kansas City, Missouri, 69,65 $ ; Lawrence, 63,59 $ ; Water One dans le comté de Johnson, 51,95 $ ; Olathe, 41,30 $ ; et Independence, 35,96 $.

Nick Moreno, porte-parole de BPU, a déclaré dans un courriel adressé au Star que les comparaisons de tarifs avec d’autres services publics fluctuent régulièrement.

Il a ajouté que les tarifs actuels « sont compétitifs avec la moyenne nationale et les tarifs des services publics environnants », notant que l’augmentation des tarifs de l’électricité en 2023 était la première en cinq ans. Avant les augmentations de la BPU l’année dernière, les tarifs de l’eau étaient restés stables depuis 2013.

« Le service public a également pris des mesures concertées pour contrôler les coûts et rationaliser les opérations au fil du temps, sans menacer d’interruptions de service ou de besoins futurs », a écrit Moreno.