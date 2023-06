La projection de tous les films en hindi sera interdite à Katmandou, la capitale du Népal, à partir de lundi en raison des propos « répréhensibles » et de la représentation de Sita dans le film épique mythologique Adipurush, a annoncé dimanche un haut responsable de la ville.

Le maire de Katmandou, Balendra Shah, a défendu l’interdiction de tous les films en hindi dans la région métropolitaine de Katmandou, affirmant que la projection du film Adipurush sans la suppression d’un de ses dialogues causerait des « dommages irréparables ». « La projection de tous les films en hindi sera interdite dans la ville métropolitaine de Katmandou à partir du lundi 19 juin, car les mots répréhensibles dans le dialogue du film Adipurush n’ont pas encore été supprimés », a déclaré Shah dans son message sur Facebook.

« Nous avons déjà émis un avis il y a trois jours pour supprimer la partie répréhensible du dialogue selon laquelle » Sita est la fille de l’Inde « du film dans les trois jours », a-t-il déclaré. Shah a déclaré que s’ils autorisaient la projection du film, cela aiderait à « établir un fait déformé ». Il a déclaré que cela causerait « un dommage irréparable à notre nationalité, à notre unité culturelle » et porterait un « coup dur à nos héros nationaux ».

Shah semble déterminé à arrêter la projection de tous les films hindis actuellement projetés dans les 17 salles de cinéma de la capitale. « Toutes les salles de cinéma de Katmandou cesseront de diffuser des films indiens à partir de lundi conformément à l’instruction émise par le KMC », a déclaré Nabin Manandhar, porte-parole du KMC. « Nous avons déjà parlé aux propriétaires de salles de cinéma de Katmandou pour coopérer et ils ont accepté d’arrêter volontairement la projection de films en hindi dans la métropole de Katmandou à partir de lundi », a-t-il déclaré. Les salles de cinéma pourraient diffuser des films népalais au lieu de projeter des films hindis à partir de lundi, a-t-il ajouté.

Adipurush, qui est sorti vendredi en Inde, met en vedette Prabhas dans Raghav (Rama), Kriti Sanon dans Janaki (Sita) et Saif Ali Khan dans Lankesh (Raavan). Le dialogue sur Sita n’est pas le seul problème auquel Adipurush est confronté avec le public. En Inde, le film a été critiqué pour ses faibles effets visuels, ses dialogues offensants et les performances inférieures à la moyenne des acteurs.

Manoj Muntashir Shukla, auteur de dialogues d’Adipurush, a déclaré dimanche que les réalisateurs du film épique mythologique avaient décidé de « réviser certains des dialogues » après que le film ait été vivement critiqué pour son langage piéton.

Pendant ce temps, le film fait de bonnes affaires et devrait rapporter plus de 100 crores de roupies en Inde au cours du premier week-end lui-même. La bannière de production T-Series a déclaré que le film réalisé par Om Raut avait frappé Rs 100 crore dans le monde le deuxième jour de sa sortie. « Adipurush continue d’hypnotiser le public du monde entier, dépassant les attentes avec une ouverture exceptionnelle de Rs 140 crore le jour 1, il ajoute Rs 100 crore le jour 2, portant la collection totale à un phénoménal Rs 240 crore en seulement deux jours ! Jai Shri Ram, », a déclaré T-Series dans un communiqué publié sur sa page Twitter officielle. Le film est sorti en telugu, kannada, malayalam et tamoul.

LIRE | Adipurush en difficulté judiciaire : FIR déposée contre les créateurs et le casting de Prabhas-star pour « déformation de l’image des dieux hindous »