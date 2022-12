Le maire de Kamloops se récuse de toute la réunion du conseil en invoquant un conflit d’intérêts

Par Michael Potestio, Kamloops cette semaine.

Le maire de Kamloops, Reid Hamer-Jackson, s’est retiré de toute la réunion du conseil mardi (6 décembre) et n’est pas revenu, invoquant un conflit d’intérêts, bien que la raison précise de son absence reste un mystère.

“Je me récuse de cette réunion en raison d’un conflit d’intérêts potentiel”, a déclaré Hamer-Jackson au début de la réunion, avant de confier la réunion à l’adjoint au maire et au conseil. Bill Sarai pour agir à titre de président.

Hamer-Jackson n’a pas expliqué pourquoi il était en conflit pendant toute la réunion et il n’avait pas, à 17 heures, retourné des appels ou envoyé un SMS à KTW.

Com. Dale Bass a déclaré à KTW que le conseil dans son ensemble avait choisi de ne pas parler publiquement de la question et de ne proposer qu’une déclaration détaillant ce qui s’était passé.

“C’est totalement bizarre, donc plutôt que de spéculer sur ce qui se passe, nous avons dit disons simplement ce qui s’est passé – il est entré, il a appelé la réunion à l’ordre, il a dit que j’avais un conflit et que je m’en allais”, Bass a déclaré, ajoutant que Hamer-Jackson était censé déclarer quel était le conflit.

Bass a déclaré qu’elle était allée voir le maire à mi-chemin de la réunion et qu’un membre du personnel lui avait dit qu’il avait quitté le bâtiment presque immédiatement après s’être récusé.

“Si je pouvais vous dire ce qui se passe, vous comprendriez à quel point cette journée a été totalement anormale”, a déclaré Bass.

Com. Mike O’Reilly était également absent de la réunion car il est en Californie pour un voyage en famille.

Il n’y avait pas grand-chose à l’ordre du jour de la réunion du 6 décembre. Un élément notable était un rapport décrivant les mises à jour du personnel sur les motions du conseil précédent concernant le logement et les questions sociales. Le maire s’est exprimé sur les questions sociales et possède Tru Market, un concessionnaire automobile sur la rue Victoria Ouest au milieu d’un certain nombre d’agences de logement social, mais le rapport devait recevoir le rapport à titre d’information et aucun vote n’était requis.

D’autres éléments sur la liste étaient une proposition de modification du règlement de protection des arbres de la ville, le nombre de dérogations résidentielles et une demande de réunion du conseil à huis clos.

On a demandé à Maria Mazzotta, la dirigeante de la ville, comment Hamer-Jackson avait pu déclarer un conflit d’intérêts pendant toute la réunion. Elle a répondu à KTW que c’était “la question à un million de dollars”, ajoutant que ce n’était pas quelque chose qu’elle avait vu auparavant au cours de ses cinq années à ce poste.

Mazzotta a déclaré que le maire l’avait informée juste avant l’heure de début de la réunion de 13h30 qu’il n’allait pas participer en raison d’un conflit d’intérêts et que Sarai le remplacerait, ce qu’elle lui a conseillé de déclarer publiquement.

“Mais au-delà de cela, je n’ai pas d’informations sur sa justification particulière”, a déclaré Mazzotta, ajoutant qu’elle n’avait pas eu beaucoup de temps pour discuter avec le maire des raisons pour lesquelles il déclarait le conflit, car la réunion ordinaire du conseil a eu lieu juste après un huis clos. Rencontre. D’ordinaire, dit-elle, il y a une petite pause entre les deux réunions.

“J’étais littéralement en route vers mon bureau pour commencer la réunion et c’est à ce moment-là qu’il m’a informé”, a déclaré Mazzotta.

Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait des problèmes juridiques auxquels la ville était confrontée et qui expliqueraient la raison de l’absence du maire, Mazzotta a répondu que s’il y en avait, elle ne pourrait pas en parler aux médias. Mazzotta a déclaré qu’il était peu probable qu’un individu soit en conflit d’intérêts sur chaque point de l’ordre du jour.

Hamer-Jackson avait fait l’objet d’un échange de lettres juridiques début novembre entre lui-même, en sa qualité de maire, et l’ASK Wellness Society, avec l’avocat de la société, Scott Huyghebaert, exprimant des inquiétudes concernant certains des commentaires de Hamer-Jackson. à propos de l’organisation à but non lucratif pendant la campagne électorale et aux médias comme étant diffamatoires envers ASK Wellness et son PDG, Bob Hughes.

Hughes a déclaré à KTW que l’organisation n’avait pas l’intention d’intenter une action en justice contre la ville.

KTW a reçu une lettre de suivi de l’avocat personnel de Hamer-Jackson, David McMillan, envoyée à Huyghebaert le 28 novembre et l’informant que l’un des groupes de travail prévus par le maire s’occupera d’avoir un examen indépendant par un tiers des abris comme ceux géré par ASK Wellness et que l’organisation “peut participer utilement à ce processus en fournissant des informations franches et transparentes concernant ses opérations et ses finances”.

Un appel au directeur administratif de la ville de Kamloops, David Trawin, n’a pas été immédiatement retourné à KTW.

Arjun Singh, qui a été battu par Hamer-Jackson lors des élections municipales du 15 octobre, a pesé sur Twitter via une série de tweets :

« C’est la première fois que je vois un maire de Kamloops se récuser d’une réunion entière du conseil. Habituellement, des raisons plus précises sont décrites. Si cette déclaration de conflit du maire de Kamloops concerne le rapport sur le travail avec nos citoyens les plus vulnérables, qu’est-ce que cela fait à son travail sur l’enjeu clé pour lequel il a été élu? Déclarer franchement un conflit d’intérêts pour toute la réunion était une mauvaise décision. Poser des questions sans être équitablement jugé comme diffamatoire était tout à fait possible. En ce qui concerne le fait qu’un maire ne soit pas autorisé à assister à une réunion à huis clos, Kamloops est définitivement en territoire inconnu.

City CouncilKamloopsMayor’s Race