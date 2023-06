Le maire de Kamloops intente une poursuite contre un conseiller

Histoire via Kamloops cette semaine.

Le maire de Kamloops, Reid Hamer-Jackson, a intenté une action en justice pour diffamation contre Coun. Katie Neustaeter.

L’avis de réclamation, qui a été déposé à la Cour suprême de la Colombie-Britannique à Kamloops le 12 juin par l’avocat de Hamer-Jackson, David McMillan, a déclaré que Neustaeter avait diffamé Hamer-Jackson lorsqu’elle a lu une déclaration au nom des huit conseillers le 17 mars lors d’une conférence de presse. dans les chambres du conseil.

Cette déclaration, a déclaré le maire, avait manqué de respect, rabaissé et franchi les frontières personnelles et professionnelles avec les conseillers.

Le procès prétend que la déclaration était fausse et diffamatoire et a endommagé et avait l’intention d’endommager l’image publique de Hamer-Jackson.

« Le défendeur [Neustaeter] n’a aucune base factuelle pour avoir fait la déclaration du 17 mars. Néanmoins, le défendeur a refusé de se rétracter de la déclaration du 17 mars et a délibérément autorisé les effets préjudiciables… pour continuer à nuire au demandeur [Hamer-Jackson] et sa famille », indique l’avis de réclamation.

Le procès a déclaré que Neustaeter avait rédigé le texte de la déclaration la veille au soir et « avait délibérément et malicieusement autorisé et encouragé le public à spéculer, et à tirer des conclusions et des conclusions quant à la nature spécifique de l’inconduite qu’elle alléguait que la plaignante lui avait infligée ». et/ou autres ».

Au cours de la conférence de presse, le conseil a refusé de répondre aux questions des médias. Com. Dale Bass a déclaré à KTW à l’époque que le conseil ne répondait pas aux questions des médias en raison de conseils juridiques; cependant, ce n’était pas la raison donnée par Neustaeter, qui a cité la nécessité de se remettre au travail. La dirigeante de la ville de Kamloops, Maria Mazzotta, a déclaré à KTW qu’il n’y avait aucune interdiction pour le conseil de répondre aux questions et qu’aucune instruction n’avait été donnée à Neustaeter de ne pas répondre aux questions.

Le procès du maire affirme que la déclaration était fausse et diffamatoire et que depuis le 17 mars « divers membres du public ont déduit ou conclu que Hamer-Jackson a agressé, abusé ou agressé physiquement ou sexuellement Neustaeter et/ou d’autres ».

« Les allégations selon lesquelles le demandeur était coupable d’inconduite non précisée de nature personnelle et scandaleuse, impliquant la violation des « limites personnelles » du défendeur, ont été faites volontairement et avec malveillance. Il était destiné à nuire à la réputation personnelle du demandeur aux yeux du public, et il l’a fait », a déclaré le procès.

La poursuite de Hamer-Jackson poursuit en déclarant que le 23 mars, il a demandé à Neustaeter de fournir sa justification pour la déclaration du 17 mars et l’a informée par écrit des effets néfastes que cela avait sur lui, sa famille et ses amis.

Le 31 mars, Hamer-Jackson a officiellement demandé à Neustaeter de fournir une base factuelle pour les affirmations, mais plutôt que de répondre, elle a programmé une réunion du conseil à huis clos « dans le seul but d’invoquer un voile de privilège sur la déclaration du 17 mars et d’en discuter davantage. .”

Le conseil a tenu une réunion du conseil à huis clos le 6 avril, date à laquelle, avant de passer d’une partie ouverte à la réunion à huis clos, Hamer-Jackson a déclaré que la réunion à huis clos devait traiter d’un problème personnel entre lui et Neustaeter.

L’avis de réclamation indiquait que le 11 février, Neustater avait également fait des commentaires diffamatoires. Suite aux tentatives du père de Neustaeter et ancien député provincial, Kevin Krueger, d’offrir des conseils à Hamer-Jackson dans son nouveau rôle, ainsi qu’à un appel téléphonique dans lequel il a détaillé un problème personnel qu’il avait avec sa fille, Neustaeter a oralement accusé Hamer-Jackson de poursuivre les interactions avec Krueger à des fins politiques, indique l’avis de réclamation.

Hamer-Jackson soutient qu’il n’a jamais pris contact avec Krueger. Hamer-Jackson allègue qu’il s’agissait d’une tentative de Neustaeter de transmettre aux autres membres du conseil et du personnel présents la fausse impression que Hamer-Jackson s’était conduit de manière inappropriée avec Krueger.

Deux jours plus tard, Neustaeter a envoyé un e-mail à Hamer-Jackson et à tous les autres membres du conseil disant au maire de « ne jamais harceler, rencontrer, tenter de rencontrer ou impliquer à nouveau un membre de ma famille dans vos relations ». L’e-mail de Neustaeter a ensuite accusé Hamer-Jackson d’utiliser sa famille pour tenter d’influencer ses affaires ou celles de la ville, selon l’affirmation.

Hamer-Jackson allègue que les déclarations contenues dans cet e-mail étaient fausses et une tentative de donner l’impression que le maire avait violé les limites professionnelles et amoindri sa réputation aux yeux du reste du conseil qui a reçu l’e-mail.

L’avis de réclamation indiquait que le 5 mars, en réponse à Hamer-Jackson demandant à Neustaeter de fournir des e-mails, des textes et des réunions sur lesquels elle s’appuyait pour ses accusations, Neustaeter a plutôt répété de fausses déclarations dans un e-mail à Hamer-Jackson et au reste du conseil.

Contacté pour commentaires le 15 juin, Neustaeter a déclaré KTW elle venait d’apprendre le procès ce matin-là après qu’un journaliste l’ait appelée pour commenter. Elle a dit KTW elle n’avait rien d’autre à ajouter et n’a pas répondu à un SMS lui demandant si elle avait l’intention de déposer une réponse.

Hamer-Jackson visé KTW à son avocat, David McMillan, lorsqu’il a été contacté pour commenter le 15 juin. McMillan n’était pas immédiatement disponible, mais a déclaré aux médias que Neustaeter n’avait pas encore reçu les documents.

Par Michel Potestio

