Le maire de Joliet revient sur ses 100 premiers jours – Shaw Local

Le maire de Joliet, Terry D’Arcy, a commencé comme maire avec une ardoise plus propre qu’il ne l’aurait souhaité, affirmant qu’il est entré dans un bureau vidé de presque tout sauf du drapeau américain.

En repensant la semaine dernière à ses 100 premiers jours au pouvoir, D’Arcy a déclaré que l’une des plus grandes surprises avait été son premier jour lorsqu’il a découvert que tous les dossiers – même les classeurs – avaient été supprimés. Les fichiers informatiques ont également été supprimés.

« Toutes les informations avaient disparu », a déclaré D’Arcy, bien que le personnel de la ville ait pu récupérer de nombreux fichiers informatiques depuis.

Même les meubles avaient été déplacés, bien que quatre drapeaux qui se dressent dans le bureau du maire de Joliet soient toujours debout.

« Ce que cela a fait, c’est que cela m’a donné tellement de surprises que je ne savais pas que nous aurions dû savoir pour que nous puissions leur accorder une attention immédiate », a-t-il déclaré.

L’ancien maire Bob O’Dekirk n’a pas retourné un appel téléphonique demandant des commentaires sur la façon dont son bureau avait été vidé.

Le maire Terry D’Arcy siège à la réunion du conseil municipal de Joliet le mardi 18 juillet 2023. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia/Gary Middendorf)

L’un des plus gros problèmes auxquels est confronté l’hôtel de ville ces jours-ci est quelque chose que D’Arcy lui a dit lui avoir été remis avec un préavis de trois jours : un accord de réaménagement avec le département américain du logement et du développement urbain pour le complexe de logements Riverwalk Homes, anciennement Evergreen Terrace.

« On m’a dit le 6 juin que je devais signer quelque chose le 9 juin, sinon nous serions en violation de l’accord », a déclaré D’Arcy.

Le maire dit avoir refusé de signer sans plus d’informations. Il a pu repousser une décision en s’adressant au HUD et aux responsables de l’État et en demandant plus de temps.

Pendant ce temps, D’Arcy a déclaré qu’il avait fait des progrès sur d’autres questions soulevées lors de la campagne ou qui ont émergé depuis son entrée en fonction.

Le conseiller municipal Larry Hug, qui était en désaccord avec D’Arcy sur certaines questions et était un partisan d’O’Dekirk, a déclaré que D’Arcy « fait de son mieux ».

« Cela ne fait qu’un peu plus de trois mois », a déclaré Hug. « C’est sa première tentative de gouverner. Je pense qu’il admet lui-même qu’il est encore en train d’apprendre.

Directeur de la ville

D’Arcy lors de la campagne pour les élections d’avril a déclaré qu’il voulait une recherche de directeur municipal, et Joliet en fait une.

L’ancien directeur municipal James Capparelli a démissionné avant le début de la recherche et Rod Tonelli, un consultant privé, est devenu directeur municipal par intérim. Certains considèrent Tonelli comme ayant la voie intérieure comme favori de D’Arcy.

« Ce n’est pas le cas », a déclaré D’Arcy. « Je veux le meilleur PDG que la ville puisse faire venir – le meilleur directeur municipal connaissant le fonctionnement de villes comme la nôtre. »

D’Arcy a déclaré qu’il souhaitait également rétablir le poste de directeur adjoint de la ville, que Joliet a occupé par intermittence au fil des ans.

Le maire Terry D’Arcy, à gauche, rencontre l’évêque Steve Evans et l’activiste communautaire Jaron Nabors à l’hôtel de ville le vendredi 11 août 2023 à Joliet. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia/Gary Middendorf)

Personnel juridique

D’Arcy voulait qu’un avocat contractuel vienne en tant qu’avocat de la ville par intérim alors que Joliet cherche un remplaçant pour Sabrina Spano, qui est partie en juillet. La décision s’est heurtée à l’opposition et D’Arcy a brisé ce qui était un vote du conseil à égalité pour faire venir Todd Greenburg au taux de 6 000 $ par semaine.

Mais D’Arcy a déclaré qu’il souhaitait que la ville embauche davantage d’avocats internes pour ramener certains travaux, en particulier les affaires de circulation, que la ville sous-traite depuis des années.

Bo Dôme

Après qu’O’Dekirk, pendant la campagne, ait annoncé son intention de réaménager la propriété longtemps vacante de US Steel pour une opération de recyclage de voitures, D’Arcy a déclaré que la ville devrait plutôt convertir le site en un lieu de loisirs.

Il a suggéré un Bo Dome, faisant référence à son ami Bo Jackson, qui a joué à la fois dans la ligue majeure de baseball et dans la NFL, qui a une entreprise dans des complexes sportifs pour jeunes.

Le conseil a rejeté le plan de recyclage des voitures et aucune proposition n’a été présentée pour un complexe sportif.

Mais D’Arcy a déclaré qu’il avait eu « quelques conversations » avec le responsable de l’immobilier chez US Steel au sujet de la conversion du terrain en loisirs : « Son commentaire était : ‘Je pense que nous pouvons travailler avec vous là-dessus.' »

Le maire Terry D’Arcy rassemble un dossier sur son bureau à l’hôtel de ville vendredi à Joliet. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia/Gary Middendorf)

Jeunesse et violence

Les « 43 000 personnes de moins de 19 ans » de Joliet ont souvent été évoquées lors de la campagne par D’Arcy, qui a dit avoir besoin de plus d’attention de la part de la ville.

La seule proposition qui a été présentée est la création d’un comité pour lutter contre la violence chez les jeunes. L’idée a en fait été lancée par le projet des villes non violentes-Joliet après qu’Antoine Shropshire, 16 ans, a été abattu dans un parc de la ville.

D’Arcy a déclaré que la police de la ville et les chefs des pompiers sont à la tête de la création d’un projet de non-violence.

« Nous avons des dirigeants communautaires qui veulent s’impliquer », a-t-il déclaré.

Au cours de sa campagne, Darcy, comme de nombreux candidats au conseil municipal au fil des ans, a déclaré que Joliet devait améliorer son apparence, en particulier aux points d’entrée de la ville.

Rien n’a encore été fait, mais le maire a dit que c’était en cours d’élaboration.

« Nous avons quelques dessins sur ce que nous pouvons faire pour améliorer les entrées », a-t-il déclaré. « Nous examinons chaque point d’entrée de la ville. »

Le maire Terry D’Arcy s’entretient avec un employé municipal alors qu’il arrive à son bureau à l’hôtel de ville le vendredi 11 août 2023 à Joliet. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia/Gary Middendorf)

Préparer l’avenir

D’Arcy a déclaré qu’il ne voulait pas que le conseil municipal ait à réagir aux surprises, soulignant sa propre expérience sur le projet Riverwalk Homes comme la mauvaise façon de faire les choses.

« Le maire que je veux être est le maire où tout le monde sait ce qui se passe avant que cela ne leur tombe dessus », a-t-il déclaré. « Je veux que les réunions du conseil municipal soient proactives. »