Le maire de Joliet dit qu’il veut un plan communautaire pour la non-violence – Shaw Local

Le maire Terry D’Arcy a déclaré cette semaine qu’il souhaitait un plan d’action visant à lutter contre la violence chez les jeunes à Joliet.

D’Arcy a fait ses commentaires lors de la réunion du conseil municipal de mardi alors que lui et le conseil entendaient des défenseurs d’un engagement de la ville à la non-violence et à une présence policière accrue dans certaines zones.

« Nous devons nous rassembler en tant que communauté. J’aimerais élaborer un plan d’action. — Le maire de Joliet, Terry D’Arcy

Le maire a déclaré qu’il avait commencé à rencontrer le chef de la police, le chef des pompiers, les responsables de l’école locale et le district de Joliet Park pour discuter des mesures qui pourraient être prises.

«Nous devons nous rassembler en tant que communauté», a-t-il déclaré. « J’aimerais mettre en place un plan d’action. »

Ce à quoi cela ressemblerait n’est pas clair.

D’Arcy a déclaré vendredi qu’il n’y avait pas d’agenda pour développer un programme cet été. Mais il aimerait voir des représentants se réunir dans les deux ou trois prochaines semaines pour commencer à élaborer un plan.

Ses remarques lors de la réunion du conseil étaient en réponse à celles faites lors de la section des commentaires publics de la réunion.

Trista Graves Brown, dont l’organisation Speak Up a organisé une veillée pour Antoine Shropshire, 16 ans, tué par balle le 30 mai, a parlé d’un adolescent debout dans une rue animée quelques heures avant la réunion du conseil avec ce qui semblait être une arme à feu dans ses mains.

Trista Graves Brown vu parler lors d’un rassemblement.

(Gary Middendorf – [email protected]/Gary Middendorf)

« Il avait cette arme pointée sur différentes personnes », a déclaré Brown. « Il n’y avait pas de présence policière. »

Le Projet des villes non violentes – Joliet était également présent à la réunion, appelant la ville à signer une proclamation déclarant Joliet une ville non violente et s’engageant à certaines actions pour combattre la violence.

« Vous parlez notre langue », a déclaré Doug Kasper du Nonviolent Cities Project à D’Arcy après que le maire a appelé à un groupe de travail communautaire.

Mais Kasper s’est heurté au maire au sujet de la résistance de la ville à signer la proclamation du groupe. Le projet des villes non violentes tente de faire en sorte que la ville rejoigne la proclamation depuis au moins octobre, ce qui précède l’arrivée de D’Arcy en tant que maire.

« Faisons signer cette proclamation », a déclaré Kasper.

« Nous voulons le plan de Joliet », a déclaré D’Arcy. « Ce que je propose, c’est un plan d’action pour faire bouger les choses. »

D’Arcy a répété un point qu’il avait souvent fait valoir pendant la campagne avant d’être élu en avril, à savoir qu’il y avait 43 000 personnes de moins de 19 ans à Joliet, affirmant que la ville devait leur accorder plus d’attention.

Le maire a noté qu’il avait assisté à la veillée pour le Shropshire.

« Et ça fait mal de savoir que notre communauté ne travaille pas vraiment ensemble », a-t-il déclaré. « Nous devons nous rassembler en tant que communauté. Nous avons ces enfants déscolarisés. Ils ne mangent probablement pas pendant la journée. Ils ne sont probablement pas hydratants. Ils n’ont pas beaucoup de choses à faire. Nous devons créer des loisirs pour eux. Nous avons besoin de nourriture pour eux et d’eau. Je pense qu’il va falloir que nous travaillions tous ensemble.