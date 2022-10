Le maire de Houston vante le plan climatique de la ville à la suite des inondations

Le maire de Houston, Sylvester Turner, a décrit cette semaine les progrès réalisés par la ville pour réduire les émissions de réchauffement planétaire et construire des infrastructures résistantes aux tempêtes dans le cadre de son plan d’action climatque la ville du Texas a lancé il y a deux ans après avoir été aux prises avec six inondations majeures en seulement cinq ans.

Turner, lors d’un entretien avec la correspondante de CNBC, Contessa Brewer, a déclaré que la quatrième plus grande ville du pays s’efforce de mener la transition énergétique propre avec des technologies, notamment l’hydrogène propre et la capture, l’utilisation et le stockage du carbone.

Houston est l’une des plus grandes bases industrielles au monde et est responsable d’environ 10 % des émissions de gaz à effet de serre aux États-Unis et de 3 % des émissions mondiales. Elle abrite également 40% de toutes les sociétés pétrolières et gazières cotées en bourse et est la seule grande ville américaine à ne pas avoir de lois sur l’utilisation des sols, ce qui signifie que tout peut être construit n’importe où.

Le plan climatique de la ville, cependant, fixe un objectif de réduire les émissions de 40% d’ici 2030 et de devenir neutre en carbone d’ici le milieu du siècle. Le maire a déclaré que la ville construisait maintenant plus haut que l’élévation de la plaine inondable, promouvant une infrastructure verte de gestion des eaux pluviales, intempérisant les maisons et plantant 4,6 millions d’arbres d’ici la fin de la décennie.

“Nous construisons vers l’avant, pas nécessairement vers l’arrière”, a déclaré Turner lors de l’interview publiée jeudi.

“Il est extrêmement important que cette ville mène une transition énergétique, que nous électrifiions notre flotte publique et privée, que nous plantions les arbres nécessaires, que nous fassions la cartographie thermique – toutes ces choses qui seront essentielles pour nous mettre au meilleur endroit pour aller vers l’avant”, a déclaré Turner.

En raison de sa proximité avec la côte du Golfe, Houston est particulièrement vulnérable aux tempêtes et aux ouragans, qui deviennent de plus en plus fréquents et intenses à mesure que le climat change.

L’ouragan Harvey, qui a inondé une bande côtière du Texas du comté de Harris à la frontière de la Louisiane en 2017, est survenu après deux autres inondations de 500 ans à Houston. Et le comté de Harris, qui comprend Houston, a connu sept catastrophes déclarées par le gouvernement fédéral au cours de la dernière décennie.

Turner a dit que le destruction de Harvey a été un tournant pour la ville en ce qui concerne les efforts d’atténuation du changement climatique, et depuis lors, la ville s’est efforcée de réduire les déchets et la consommation d’énergie et de promouvoir un développement plus sûr et plus résilient.

Houston a également reçu l’adhésion du secteur énergétique local pour certaines de ses initiatives climatiques, a déclaré le maire, en collaboration avec des entreprises telles qu’Exxon Mobil. Par exemple, la ville construit 52 mégawatts d’énergie solaire à grande échelle sur un ancien site d’enfouissement local de 240 acres qui devrait devenir la plus grande ferme solaire urbaine du pays, a déclaré Turner.

“Nous avons certains des plus grands émetteurs de gaz à effet de serre ici même dans la ville de Houston”, a déclaré Turner. “Et c’est pourquoi j’ai vu qu’il était très important de travailler en collaboration avec eux.”