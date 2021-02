Le Texas est passé en mode de récupération à part entière dimanche après une tempête hivernale qui, à son apogée, a laissé plus de 4 millions de personnes dans l’obscurité et près de la moitié des 29 millions d’habitants de l’État sous avis d’ébullition.

Plus de 70 décès ont été liés au froid intense et aux tempêtes dommageables qui ont balayé une large bande de la nation la semaine dernière, ce qu’AccuWeather a décrit comme «l’un des modèles météorologiques les plus orageux depuis des décennies». Environ la moitié des décès signalés sont survenus au Texas, mais des décès ont été signalés dans plusieurs autres États, de l’Oregon au Tennessee.

Une tendance au réchauffement a apporté un soulagement bienvenu. Dans le Tennessee, où Memphis était couvert de 10 pouces de neige, les températures ont grimpé dans les années 50 dimanche. Dans le Texas battu, la température de Houston est montée dans les années 70 et Austin était presque là.

Le Texas, où de nombreuses centrales électriques et installations hydrauliques étaient mal équipées pour faire face à l’assaut hivernal, a subi le plus gros des dégâts. Et les chefs d’État ont été les plus blâmés pour ne pas avoir veillé à ce que le système électrique puisse supporter la tension. La juge du comté de Harris, Lina Hidalgo, a déclaré que sa maison était sans électricité pendant trois nuits.

«Cela vaut la peine de se poser la question: qui a mis en place ce système et qui l’a perpétué en sachant que la bonne réglementation n’était pas en place?» Hidalgo, un démocrate, a déclaré. «Ces questions vont devoir être posées, et j’espère que des changements viendront. La communauté mérite des réponses. »

La tempête hivernale se déplace vers le nord-est: Les Texans verront un meilleur temps

Plus de 33 000 foyers et entreprises du Texas sont restés sans électricité dimanche. Le maire de Houston, Sylvester Turner, a qualifié le crash électrique de «prévisible et évitable».

Le gouverneur Greg Abbott, un républicain, a eu des mots durs pour les opérateurs de réseau et les gestionnaires d’éoliennes verrouillées par la glace, mais a été moins critique à l’égard des sociétés de l’industrie pétrolière et gazière qui dominent l’industrie du Texas et soutiennent ses campagnes politiques.

Les centrales électriques ont eu du mal à fonctionner dans le froid extrême et certaines têtes de puits de gaz naturel ont gelé. Le gouverneur a appelé les législateurs du Texas à exiger que les centrales électriques soient hivernées. Samedi, il a promis de « travailler en collaboration » avec les législateurs des deux parties pour se faire une idée des prix de l’énergie.

« Nous avons la responsabilité de protéger les Texans contre les pics de leurs factures d’énergie qui sont le résultat des intempéries hivernales et des pannes de courant », a déclaré Abbott.

Les systèmes d’eau ont également connu des difficultés. Près de 1 500 systèmes d’eau publics au Texas ont signalé des opérations perturbées, a déclaré Toby Baker, directeur exécutif de la Commission d’État sur la qualité de l’environnement.

À Austin, les températures sont restées sous le point de congélation pendant près d’une semaine. Austin Water a déclaré dimanche que le stockage dans les réservoirs avait grimpé à 72 millions de gallons, mais qu’au moins 100 millions de gallons étaient nécessaires pour aider à construire le système de pression d’eau dans tout le système.

« Nous exhortons les clients disposant d’un service d’eau à limiter l’utilisation de l’eau aux besoins essentiels et à respecter les restrictions d’eau obligatoires », a tweeté Austin Water. « Les violations de ces restrictions doivent être signalées à Austin 3-1-1. »

A San Antonio, les autorités ont déclaré dimanche que l’eau avait été rétablie dans 98% de la ville.

Une mince lueur d’espoir pour les résidents d’Austin et de San Antonio: Lick Honest Ice Creams a prévu un cadeau de crème glacée dimanche de midi à 21 h dans ses magasins d’Austin et de San Antonio.

« Cela fait une semaine pour les livres d’histoire, vous tous, et nous espérons pouvoir améliorer un peu le vôtre », a publié la société sur Facebook. « Nous avons raté le scoop pour vous et nous sommes impatients de vous revoir! »

Tu as besoin d’une pause: Lick Honest Ice Creams sert de la glace gratuite le dimanche

L’aide venait de partout. La représentante Alexandria Ocasio-Cortez, DN.Y., s’est portée volontaire à la Houston Food Bank samedi et a annoncé que son effort de collecte de fonds pour l’effort de récupération de la tempête dans l’État avait dépassé 4 millions de dollars.

« C’est l’esprit de New York, c’est l’esprit du Texas, c’est l’esprit américain », a déclaré Ocasio-Cortez.

Près de 50 000 foyers et entreprises de Virginie-Occidentale étaient sans électricité dimanche. Le nombre était de près de 40 000 dans le Mississippi, où une température élevée à Jackson de 61 degrés était prévue dimanche.

« Les équipes continuent de travailler 24 heures sur 24 », a tweeté le gouverneur du Mississippi, Tate Reeves. « Le temps continue de s’améliorer avec des températures élevées bien au-dessus de zéro dans la plupart des endroits. »

Alors que le courant est rétabli dans tout l’État, le président et chef de la direction d’Entergy Mississippi, Haley Fisackerly, a averti les clients de progressivement mettre en service pour éviter de surcharger le système. Il a suggéré d’éteindre les gros appareils électroménagers avant de remettre l’appareil sous tension.

«Je sais que lorsque ces lumières se rallumeront, vous serez prêt à nettoyer cette maison et à laver la vaisselle dans votre lave-vaisselle ou à laver vos vêtements», dit-il. « Faire cela par étapes, (ou cela) pourrait créer des problèmes de retour sur la grille. »

La plupart de Jackson, une ville d’environ 160000 habitants, manquait d’eau courante et les responsables ont blâmé les conduites d’eau de la ville qui avaient plus de 100 ans et qui n’étaient pas construites pour le temps glacial.

La ville fournissait de l’eau pour la chasse d’eau des toilettes et pour boire, mais les habitants devaient la récupérer, laissant les personnes âgées et celles vivant sur des routes verglacées vulnérables.

Dans le Tennessee, Memphis est resté sous un avis d’ébullition dimanche après que des responsables se soient déclarés préoccupés par le fait qu’une faible pression d’eau causée par des problèmes dans des stations de pompage vieillissantes et une éruption de ruptures de conduites d’eau pourraient entraîner une contamination.

Le météorologue du National Weather Service, Josh Barnwell, a déclaré que les rues ombragées de Nashville étaient restées glacées et perfides pendant le week-end. Une haute de 50 degrés dimanche était susceptible d’aider.

« Si tout cela était de la neige, il pourrait fondre plus rapidement », a déclaré Barnwell. « Ça va prendre un peu de temps. »

Contribuant: Addie Broyles, Austin 360; Rachel Wegner, la Tennessean (Nashville); Le personnel du Mississippi Clarion Ledger; The Associated Press