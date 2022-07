Le maire de Highland Park témoigne à Capitol Hill sur les tirs de masse – Shaw Local

Une série de fusillades de masse – y compris les récents meurtres du 4 juillet à Highland Park – a déclenché une nouvelle pression pour une interdiction fédérale des armes d’assaut de type militaire.

Certains témoins de ces attaques ont témoigné mercredi devant l’audience de la commission judiciaire du Sénat américain sur la protection des communautés contre les fusillades de masse.

«Je serai hantée pour toujours», a déclaré la mairesse de Highland Park, Nancy Rotering, au sujet de son expérience lors du défilé du 4 juillet de la ville qui a tourné au sang. “C’était une journée d’été parfaite… une mer d’enfants et d’adultes en rouge, blanc et bleu agitant des drapeaux américains.”

Rotering a déclaré qu’il avait fallu moins d’une minute au tireur présumé de 21 ans, armé d’une arme d’assaut, pour faire pleuvoir plusieurs balles depuis un toit, blessant des dizaines parmi la foule d’environ 3 000 manifestants et en tuant sept.

“C’est la norme dans notre pays”, a déclaré Rotering. “Highland Park a vécu l’expérience uniquement américaine d’un défilé du 4 juillet transformé en ce qui est maintenant devenu une expérience uniquement américaine d’une fusillade de masse. Comment appelle-t-on cette liberté ? D’autres nations avancées vivent à l’abri de la peur de la violence armée.

L’audience de mercredi était la 10e de la commission judiciaire du Sénat axée sur la violence armée et les dangers d’un accès généralisé des civils aux armes d’assaut de type militaire conçues pour tuer un grand nombre de personnes en quelques secondes.

Un important contingent du comté de Lake était dans le public de l’audience, présidée par le sénateur démocrate Dick Durbin.

Highland Park a été la 309e fusillade de masse cette année.

Rotering, qui est maire de la ville depuis 2011 et membre du conseil municipal avant cela, a souligné la nécessité d’apporter des changements immédiats à la politique fédérale pour réduire le risque de fusillades aussi horribles que sa ville « entièrement américaine du Midwest ».

Elle a parlé des victimes et des survivants et a reconnu l’héroïsme des policiers et des pompiers “qui ont couru directement en danger pour sauver des vies”.

“Ils ont tout fait correctement”, a-t-elle déclaré. “Ils ont miraculeusement attrapé le tireur en quelques heures et ils sont à quoi ressemblent les vrais héros américains.”

Rotering a déclaré que sa ville natale était traumatisée à jamais par l’attaque de masse, comme tant d’autres auparavant.

Rotering a également salué les médecins locaux et les équipes d’intervention d’urgence communautaires bénévoles qui “ont couvert les morts et soigné les blessés graves à l’arrivée des ambulanciers paramédicaux”.

Rotering a déclaré que d’autres maires américains avec lesquels elle avait parlé au cours des dernières semaines “ne craignent pas si, mais quand une fusillade de masse va frapper nos villes”.

Les civils ayant facilement accès aux fusils d’assaut avec des chargeurs de grande capacité et des armes de qualité militaire sont le problème, a déclaré Rotering, qui a fait adopter une interdiction des armes d’assaut et des chargeurs de grande capacité à l’échelle de la ville à la suite de la fusillade de 2012 à l’école élémentaire Sandy Hook à Newtown, Connecticut. .

“Nous savions qu’une interdiction fédérale serait la plus efficace, mais une interdiction locale reflétant les valeurs de notre communauté était notre seule option en vertu de la loi”, a déclaré Rotering. « Les gouvernements locaux ne peuvent pas faire cela seuls. Le Congrès doit agir. Vous devez interdire au niveau fédéral les armes d’assaut et les chargeurs de grande capacité. Aujourd’hui est le jour où il faut commencer à sauver des vies.

