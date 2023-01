Le maire de Freeport nommé au comité national sur la sécurité publique et la prévention du crime – Shaw Local

PORT-FRANC — Maire Jodi Miller a été nommée au comité fédéral de défense de la sécurité publique et de la prévention du crime (PSCP) de la National League of Cities (NLC) 2023.

Miller a été élu pour un mandat d’un an et fournira une orientation stratégique et des conseils pour le programme de plaidoyer fédéral de la NLC et les priorités politiques sur les questions de sécurité publique, y compris l’application de la loi, la prévention des incendies municipaux, la préparation aux catastrophes naturelles et la sécurité intérieure.

La nomination a été annoncée par la présidente de la NLC, la maire Victoria Woodards de Tacoma, Washington.

“La sécurité publique a été ma priorité numéro un en tant que maire de Freeport”, a déclaré Miller dans un communiqué de presse. «Freeport n’est pas le seul à avoir des problèmes de sécurité publique et de criminalité. Je suis ravi de faire partie d’une discussion nationale plus large.

En tant que membre du comité PSCP de la NLC, Miller jouera un rôle clé dans l’élaboration des positions politiques de la NLC et plaidera au nom des villes et villages américains devant le Congrès, auprès de l’administration et à la maison, selon le communiqué.

« Les comités de plaidoyer fédéraux de la NLC sont un outil clé pour recueillir des informations directement auprès des communautés que nos membres desservent », a déclaré la présidente de la NLC, la mairesse Victoria Woodards de Tacoma, Washington. “Je suis ravi que le maire Miller siège au comité NLC PSCP et j’ai hâte de travailler avec elle pour garantir que chaque ville, village et village de ce pays dispose des ressources dont il a besoin pour prospérer.”

La direction du comité de cette année sera composée du président Ras J. Baraka, maire de la ville de Newark, New Jersey; vice-présidente Rhonda Jerome, membre du conseil, ville de North Charleston, Caroline du Sud ; et le vice-président Brian Kazy, membre du conseil, ville de Cleveland, Ohio.