Le maire de Fort Smith, dans les Territoires du Nord-Ouest, déclare que la réunion municipale de lundi déterminera une date de retour possible

Le maire de Fort Smith, dans les Territoires du Nord-Ouest, a déclaré que la ville se réunirait le 11 septembre pour discuter d’un éventuel plan de retour, mais que cela dépendrait de l’activité des incendies au cours du week-end.

Fred Daniels a déclaré que le conseil municipal examinerait les recommandations des équipes de pompiers sur le terrain en fonction de l’activité des incendies du week-end, qui devrait être élevée.

Adam McNab, directeur des services de protection de Fort Smith, a déclaré que même si la menace pesant sur Fort Smith a diminué, les zones autour de Fort Smith restent menacées. L’activité des incendies devrait être élevée au cours des prochains jours.

Daniels a déclaré qu’une fois l’ordre d’évacuation levé, davantage de travailleurs essentiels devront revenir avant que la population en général ne le puisse.

Cette évolution survient quelques jours seulement après que Fort Smith a accueilli de nouveau des travailleurs essentiels, notamment la GRC, le personnel de la société d’électricité, des épiciers et des travailleurs de la santé.

Daniels a déclaré qu’il avait eu des discussions avec le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, les responsables du parc national Wood Buffalo et le gouvernement de l’Alberta au sujet du processus de retour.

Daniels a déclaré que les premiers vols de retour seraient organisés pour mardi, ajoutant qu’il souhaitait démarrer le processus de retour il y a une semaine mais qu’il devait attendre que la situation soit plus sûre.

« Peut-être que je suis un peu insistant ou autre », a-t-il déclaré.

Fred Daniels, le maire de Fort Smith, a déclaré que la ville entamerait le processus de retour des gens lundi. (Fred Daniels/Facebook)

« Je me rends compte qu’il y a certaines choses que nous devons faire avant d’en arriver là… Mais je suis un maire qui n’a pas beaucoup de patience. »

Daniels a remercié ceux sur le terrain qui ont assuré la sécurité de la communauté.

« Vous avez fait un travail merveilleux et nous vous devons beaucoup », a-t-il déclaré.

Dans une mise à jour publiée sur Facebook samedi vers midi, le parc national Wood Buffalo a déclaré qu’il y avait une « menace réduite pour Fort Smith en raison du travail acharné des pompiers », mais qu’il n’était toujours pas sûr pour les gens de revenir.

« Tant que les services essentiels ne seront pas rétablis, la communauté ne pourra pas soutenir le retour. »

Le message indique que l’autoroute 5, la seule route entrant et sortant de Fort Smith, a été fermée vendredi en raison de problèmes de sécurité et d’une visibilité limitée. Selon le Carte des autoroutes des Territoires du Nord-Ouestla route est restée fermée samedi soir.

Pression financière sur les évacués

Daniels a déclaré qu’il reconnaissait à quel point l’évacuation avait été difficile financièrement pour de nombreux résidents et a déclaré qu’il pensait que l’aide fournie par le gouvernement territorial était insuffisante.

« Ils allaient nous donner de l’argent, puis ils l’ont récupéré », a-t-il déclaré.

Daniels a déclaré que lui et d’autres dirigeants avaient envoyé une lettre au premier ministre pour demander une aide financière supplémentaire.

Fort Smith a été évacué en raison d’un incendie de forêt depuis le 12 août. C’était la première d’une série de communautés à être évacuée cette semaine-là. Les évacués ont d’abord été envoyés à Hay River. Mais 24 heures plus tard, cette communauté a également été évacuée et on lui a demandé de se diriger vers le sud.

Les évacués de Fort Smith, Hay River et d’autres régions de South Slave se sont dispersés dans toute l’Alberta, notamment autour de High Level et de Grande Prairie, qui ont atteint leur capacité maximale d’accueil.

Daniels se trouve à Fort McMurray, en Alberta, où il a été hospitalisé pour une question de sang. Il a déclaré qu’il avait ignoré le problème pendant un certain temps, mais que l’évacuation l’avait soudainement obligé à y faire face.

« Je ne voulais pas venir ici au départ, alors je suis venu ici, et c’était probablement une bonne chose de venir parce que ma santé s’est détériorée ici », a-t-il déclaré.

Il a remercié le personnel de l’hôpital de l’avoir aidé à se rétablir.

« J’aurais dû prendre davantage soin de moi, mais j’aime ma carrière et j’ai souvent fait passer ma carrière avant ma santé », a déclaré Daniels.

Le panneau de bienvenue de Fort Smith, photographié le 13 août, juste après qu’un ordre d’évacuation ait été émis pour la communauté à la suite d’un incendie de forêt à proximité. (Julie Castor/CBC)

Faire pression pour une route toutes saisons à partir de Fort Smith

Daniels a déclaré qu’un autre problème mis en lumière lors des évacuations était le manque de routes hors du territoire.

Il a déclaré qu’il avait été en contact avec le gouvernement fédéral au sujet de la construction d’une route toutes saisons au sud de la communauté, un sujet qui, selon lui, a été discuté dans le passé.

« Tu n’as qu’une seule issue, n’est-ce pas ? » il a dit.

« Avoir une autre route dans notre section signifierait que le territoire, Yellowknife, pourrait tous utiliser cette route à des fins d’évacuation ou de tourisme. »

Fort Smith se trouve à la frontière de l’Alberta, mais la route traversant la province du sud ne s’étend que sur 25 kilomètres environ.