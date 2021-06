LE maire d’une ville de Floride où une tour de condos s’est effondrée, tuant 10 personnes et laissant plus de 150 disparus, tente de retrouver une petite fille qu’il a vue pleurer et prier à côté des décombres.

S’exprimant lors d’une conférence de presse lundi, le maire de Surfside, Charles Burkett, a déclaré qu’il avait visité le site du bâtiment effondré la nuit dernière lorsqu’il a aperçu la fille assise seule sur une chaise, regardant son téléphone.

Le maire de Surfside, Charles Burkett, a partagé l’anecdote lors d’une conférence de presse lundi

Burkett a déclaré qu’il avait visité le site du bâtiment effondré la nuit dernière lorsqu’il a repéré la fille assise seule Crédit : AP

Jusqu’à présent, 10 personnes ont été confirmées mortes et 151 sont toujours portées disparues Crédit : Reuters

Burkett a déclaré que la fille lui semblait familière. Il a déclaré qu’un de ses parents avait été perdu dans l’effondrement de l’immeuble Champlain, qui est tombé juste après 1 h 40 jeudi matin.

Elle habitait avec son autre parent dans une autre partie du complexe résidentiel qui est toujours debout, a-t-il déclaré.

«Je me suis agenouillé et je lui ai demandé, j’ai dit : ‘Alors, qu’est-ce que tu fais ? Ça va?’ », a rappelé le maire.

La fille, a-t-il dit, serrait son téléphone et se lisait une prière juive, « assise sur le site, près de l’endroit où se trouve probablement l’un de ses parents ».

« Cela m’a vraiment fait comprendre », a déclaré Burkett. « Elle ne pleurait pas. Elle était juste perdue. Elle ne savait pas quoi faire, quoi dire, à qui parler.

Burkett a dit qu’il allait trouver la fille afin qu’il puisse lui dire « nous sommes tous là pour elle, et nous allons faire de notre mieux pour faire sortir ce parent ».

Burkett a dit qu’il allait trouver la fille afin qu’il puisse lui dire « nous sommes tous là pour elle » Crédit : La Méga Agence

Les efforts de sauvetage se sont poursuivis pour un cinquième jour lundi Crédit : AFP

Les sauveteurs ont travaillé sans relâche pour rechercher des survivants Crédit : AFP

Le maire a qualifié l’effondrement d' »horrible » et de « perturbant » et a déclaré que la tragédie avait eu un effet profond sur tous ceux qui habitaient cette communauté très unie.

Burkett a partagé l’anecdote personnelle lors d’une conférence de presse conjointe avec un certain nombre d’autres responsables, dont le gouverneur de Floride Ron DeSantis et la maire de Miami-Dade Daniella Levine Cava.

Dans ses remarques, Levine Cava a confirmé que le nombre de morts était passé à 10 après qu’un autre corps a été retiré de l’épave plus tôt ce matin.

Au total, 151 résidents de l’appartement déchu sont toujours portés disparus, a-t-elle déclaré.

Certains ingénieurs examinant l’échec de la tour à condos de 12 étages ont suggéré que l’effondrement semblait avoir commencé quelque part à la base du bâtiment.

Levine Cava a déclaré aux journalistes qu’une « enquête approfondie et complète sur cet événement tragique » serait menée, cependant, les opérations de recherche et de sauvetage restent la priorité absolue pour le moment.

« Nous allons continuer et travailler sans relâche pour épuiser toutes les options possibles dans notre recherche. À l’heure actuelle, notre priorité absolue est la recherche et le sauvetage et la recherche des personnes », a-t-elle déclaré.

La maire de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, a révélé que le nombre de morts était passé à 10 lundi matin Crédit : Reuters

Le bâtiment est tombé jeudi peu après 1h40 du matin Crédit : AP

« Ils sont là-bas avec toutes les ressources dont ils ont besoin pour s’assurer qu’ils peuvent fouiller cette zone », a-t-elle déclaré à propos des équipes de secours, ajoutant que les efforts de récupération s’étaient poursuivis toute la nuit.

Ces ressources comprennent des scanners sonar, des chiens renifleurs, des caméras infrarouges et de la machinerie lourde, a déclaré le maire.

Levine Cava a également averti que le nombre de morts et de disparus est « très fluide » et continuera de changer dans les jours et les heures à venir.

« Nous donnerons les meilleures mises à jour dès que nous les aurons », a-t-elle déclaré. « Les familles seront les premières à entendre et elles l’ont été aujourd’hui après que nous ayons récupéré cette dixième victime. »

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a également promis que les opérations de sauvetage ne cesseraient pas « jusqu’à ce qu’il y ait une résolution ».

Des scanners sonar, des chiens renifleurs, des caméras infrarouges et de la machinerie lourde sont tous utilisés pour chasser les victimes et les survivants Crédit : AFP

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a également promis que les opérations de sauvetage ne cesseraient pas tant qu’une résolution n’aurait pas été trouvée. Crédit : AFP

Le maréchal des incendies de l’État de Floride, Jimmy Patronis, a déclaré que les équipes de secours travaillaient des équipes de 12 heures alors que la recherche désespérée de survivants se poursuit.

La dernière personne vivante sauvée a eu lieu jeudi, quelques heures seulement après l’effondrement.

« Ils travaillent 12 heures à la fois, de minuit à midi, de midi à minuit », a déclaré Patronis aux journalistes.

« Ils viennent de Tallahassee, ils viennent d’Orlando, ils viennent de Tampa, ils viennent d’Israël, ils viennent du Mexique, ils viennent de Jacksonville, ils viennent de Fort Myers. »

Maggie Castro de Miami-Dade Fire Rescue a souligné lundi que les responsables savent que « le temps presse ».

« Nous sommes toujours en mode sauvetage, mais comme vous pouvez l’imaginer, nous commençons à comprendre qu’il sera moins probable que nous trouvions des survivants. »

Selon Castro, certains membres frustrés de la famille des disparus ont commencé à diriger leur colère contre les sauveteurs.

« Ils cherchent quelqu’un à blâmer. Il n’y a personne à blâmer à ce stade. Les émotions doivent aller quelque part. Nous comprenons cela », a déclaré Castro.

« Nous avons demandé aux familles que si vous avez besoin de vous défouler, vous [can] se défouler sur nous. »

Certains membres frustrés de la famille des disparus ont commencé à diriger leur colère contre les sauveteurs Crédit : EPA

Les experts suggèrent que l’effondrement semble avoir été causé par des problèmes au niveau fondamental Crédit : AP

La conférence de presse de lundi est intervenue un jour seulement après que Miami Beach a déclaré l’état d’urgence dimanche à la suite de déclarations similaires de Miami-Dade et du gouverneur DeSantis.

Le président Joe Biden a également signé une déclaration d’urgence sur l’effondrement du bâtiment la semaine dernière et a ordonné une aide fédérale à la région.

Une enquête sur les causes de l’effondrement est toujours en cours.

Le bâtiment a été construit en 1981 et a subi des travaux de toiture pendant environ 30 jours avant que la catastrophe ne frappe aux premières heures du 24 juin.

Un rapport d’ingénierie de 2018 rédigé par Morabito Consultants a affirmé que « l’imperméabilisation défaillante » du bâtiment causait « des dommages structurels majeurs à la dalle structurelle en béton sous ces zones ».

Les ingénieurs évaluant l’effondrement disent que les premières indications suggèrent que le bâtiment a échoué à la suite d’un « problème lié aux fondations ».

« Il semble commencer au bas de la structure ou très près de celui-ci », a déclaré au New York Times Donald O. Dusenberry, un ingénieur-conseil avec 45 ans d’expérience dans l’investigation des effondrements structurels.

« Ce n’est pas comme s’il y avait un échec élevé et que ça s’effondrait », a-t-il poursuivi, ajoutant que « vous ne pouvez certainement pas exclure une erreur de conception ou de construction qui a survécu pendant 40 ans ».

Le président Biden pense qu’il devrait y avoir une enquête complète sur l’effondrement et souhaite que le gouvernement fédéral y soit impliqué, a déclaré lundi l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki.