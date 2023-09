Le maire de Dixon relance les discussions sur l’avenir commun des services d’incendie de la ville et des zones rurales – Shaw Local

DIXON – Citant des besoins qui incluent l’amélioration de la sécurité des citoyens et des pompiers et la réalisation d’économies pour les résidents, le maire de Dixon affirme que le moment est venu de discuter de la façon dont le service d’incendie de la ville de Dixon et le district rural de protection contre les incendies de Dixon peuvent créer des services plus efficaces, coopératifs et coordonnés.

Le maire de Dixon, Glen Hughes, a déclaré cette semaine au conseil municipal de Dixon qu’il avait envoyé une lettre au district de protection contre les incendies de la communauté de Dixon des comtés de Lee et d’Ogle demandant de revoir les recommandations pour une amélioration probable dans plusieurs domaines et la possibilité de consolider les deux départements. L’objectif est de déterminer comment les départements pourraient améliorer le service aux résidents, accroître la sécurité du public et des pompiers et devenir plus responsables financièrement envers les communautés qu’ils desservent, a-t-il écrit.

Il a déclaré que le départ à la retraite du chef des pompiers ruraux de Dixon, Sid Aurand, étant prévu pour la fin de l’année, il a décidé qu’il était approprié de lire attentivement deux études antérieures réalisées par des experts indépendants : l’étude McGarth de 2008 et le rapport d’évaluation du WRB de 2017.

« L’étude McGarth a recommandé plusieurs domaines d’amélioration probable, y compris une éventuelle consolidation », a écrit Hughes dans sa lettre au conseil d’administration de Dixon Rural. « Même si je ne suis pas sûr que la consolidation soit ou non la meilleure solution, cela semble être le moment approprié pour poursuivre la discussion. »

Il a déclaré mardi soir au conseil municipal qu’il avait également étudié l’accord intergouvernemental de 2011, basé en partie sur l’étude McGarth. Cette entente encourageait les représentants des services, de la ville et du district des pompiers à se réunir annuellement, et plus souvent si nécessaire, pour examiner, discuter et mettre en œuvre, le cas échéant, des activités conjointes de formation ; une revue annuelle des achats d’équipements; une coopération opérationnelle pour fournir la réponse la plus rapide avec le personnel et l’équipement appropriés ; accords d’entraide; procédures d’utilisation normalisées; et d’autres questions d’intérêt mutuel.

Hughes a déclaré dans sa lettre que même si des progrès significatifs ont été réalisés, « il semble y avoir davantage d’améliorations à apporter dans la coordination opérationnelle et fonctionnelle, pour une meilleure efficacité et une meilleure sécurité ».

Hughes a déclaré qu’il s’était entretenu avec les membres du conseil municipal, le président du conseil d’administration du comté de Lee, Bob Olson, et le directeur municipal de Dixon, Danny Langloss, et que tous semblaient être d’accord sur le fait que ce serait le bon moment pour examiner plus en profondeur ce qui peut être fait au nom des citoyens.

Hughes a écrit dans sa lettre qu’il assisterait à la réunion du conseil d’administration du district d’incendie le mardi 12 septembre pour déterminer la meilleure façon d’ouvrir les discussions, dans l’espoir de renforcer les relations entre les conseils locaux et les services d’incendie et de bénéficier aux résidents de la ville et des zones rurales. .