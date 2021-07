Le maire de DC suscite l’indignation en posant sans masque pour la photo de Dave Chapelle peu de temps avant l’entrée en vigueur du mandat de masque – RT USA News

La mairesse de Washington DC, Muriel Bowser, est la dernière politicienne à être qualifiée d’hypocrite après que les critiques aient vu rouge sur une photo sans masque d’elle avec le comédien Dave Chappelle prise peu de temps avant l’entrée en vigueur de son mandat.

La photo comprend Bowser, Chappelle, le maire adjoint du district pour la planification et le développement économique John Falcicchio, et deux autres. Personne ne porte de masque.

« [Dave Chappelle] rouvert [The Anthem] vendredi soir! » Falcicchio a sous-titré la photo avec.

Le masquage était déjà obligatoire sur le site « de tout temps, » mais Facicchio n’a pas dit si elle avait été prise sur le terrain de l’hymne ou ailleurs. Bowser a cependant annoncé jeudi que toute personne de plus de deux ans doit se masquer à l’intérieur, quel que soit son statut vaccinal.

Le mandat est entré en vigueur samedi matin, ce qui signifie que la photo a été prise quelques heures avant l’entrée en vigueur des nouvelles directives.

Une autre photo publiée sur Instagram – supprimée plus tard, mais enregistrée dans des captures d’écran – montrait également ce qui semblait être une célébration massive – et sans masque – du prochain anniversaire de Bowser la nuit où la photo a été prise.

DC n’est que la dernière ville à rétablir les mandats de masque en réponse au ralentissement des taux de vaccination et à l’augmentation des cas.

« Nous continuerons de faire ce qui est nécessaire pour assurer la sécurité de DC » Bowser a déclaré lors de l’annonce du mandat de masque.

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont également récemment inversé leurs directives sur les masques, affirmant que quelques semaines seulement après avoir annoncé que les individus vaccinés pourraient abandonner les précautions de l’ère pandémique que des choses comme le masquage à l’intérieur sont toujours nécessaires dans les zones où les cas augmentent, une tendance experts en santé ont attribué à la variante delta.

Des politiciens comme Bowser ont particulièrement été critiqués pour avoir envoyé le message contraire à celui qu’ils prêchent publiquement.

La photo de célébrité du maire a été déchirée par des critiques, dont beaucoup l’ont utilisée comme preuve principale que le nouveau mandat du maire est « pas sur la santé publique. »

« Le maire Bowser a rendu le masque obligatoire samedi afin qu’elle et le maire adjoint puissent obtenir cette photo sans masque avec Dave Chappelle hier soir », Cameron Cawthorne de Fox News tweeté.

« Peut-être une réponse à la question de savoir pourquoi le mandat du masque DC n’est revenu en vigueur que ce matin », Jerry Dunleavy de Washington Examiner de la même manière ajoutée.

Voici le clown maire de DC qui n’obéit pas à ses propres ordres de masques ce soir après les avoir faits hier. Arrêtez de l’écouter. pic.twitter.com/vSHSWeJfQK – Tim Young (@TimRunsHisMouth) 31 juillet 2021

En novembre, @Muriel Bowser a rompu ses restrictions de voyage pour faire la fête avec Biden dans le Delaware. Maintenant, elle réimpose les mandats de masques dans toute la ville malgré aucune augmentation significative du nombre de décès, mais pas avant de fêter son anniversaire avec un DJ et Dave Chapelle. Il ne s’agit pas de santé publique. https://t.co/flfLDZzA86 – Natalie Johnson (@nataliejohnsonn) 31 juillet 2021

Les réglementations actuelles du DC Covid-19 indiquent que les personnes entièrement vaccinées « peut rendre visite à un petit groupe de personnes entièrement vaccinées dans un cadre intérieur sans avoir besoin de porter de masque ou de distance sociale. » Cependant, s’il est « difficile » pour connaître le statut vaccinal de toutes les personnes participant à un tel rassemblement, les personnes entièrement vaccinées doivent porter un masque et une distance sociale un peu comme leurs pairs non vaccinés.

Bowser n’a pas directement commenté les photos, mais elle a célébré le spectacle du vendredi soir de Chappelle dans le cadre de la réouverture de la ville après un an de fermetures.

«Les Washingtoniens ont attendu des mois pour pouvoir à nouveau profiter de spectacles comme celui-ci, et cela rend encore plus agréable de pouvoir rouvrir l’un de nos lieux préférés avec une performance de l’un des comédiens les plus aimés au monde et natif de DC, Dave Chappelle , « a-t-elle écrit dans un communiqué.

Bowser a également publié vendredi des messages publics exhortant les autres résidents de DC à se masquer à nouveau.

Restons là-dedans ensemble, DC. En nous masquant, nous pouvons protéger notre communauté et garder DC ouvert. Lisez les derniers conseils sur les masques : https://t.co/PsVCaHcKad – Maire Muriel Bowser (@MayorBowser) 30 juillet 2021

La maire a également été accusée d’avoir enfreint les restrictions Covid-19 de sa ville en novembre lorsqu’elle s’est rendue au discours de victoire présidentielle de Joe Biden dans le Delaware à l’époque, un voyage que son bureau a décrit comme « voyage essentiel » malgré les critiques.

