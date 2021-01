La maire de Washington, Muriel Bowser, a demandé des troupes de la Garde nationale et a exhorté les habitants à éviter le centre-ville alors que les partisans de Donald Trump prévoient de descendre dans la capitale américaine pour protester contre la certification de la victoire électorale de Joe Biden.

Le bureau de Bowser a déclaré lundi aux médias qu’elle avait demandé à la Garde nationale d’envoyer environ 340 soldats non armés pour aider la police et les pompiers du district de Columbia à gérer les manifestations des partisans du président Trump, mais a noté que seulement 115 seraient déployés à la fois. Le maire a conseillé aux résidents de Washington de rester en dehors du centre-ville et de s’abstenir de s’engager avec les manifestants qui «Venez dans notre ville en quête de confrontation.»

Le maire Bowser a appelé la Garde nationale pour aider la police à gérer les manifestations pro-Trump mardi et mercredi. – Julie Zauzmer (@JulieZauzmer) 4 janvier 2021

Ironiquement, le maire n’a pas lancé un tel appel à l’aide militaire lorsque les manifestants de Black Lives Matter ont incendié, vandalisé des monuments nationaux et lancé des pierres et des bouteilles d’urine sur des agents des services secrets plus tôt cette année. En fait, Bowser a appelé en juin Trump à retirer les soldats de la Garde nationale et d’autres forces fédérales qui avaient été déployés pour aider à réprimer les émeutes.

Le maire a même renommé une rue en face de la Maison Blanche en «Black Lives Matter Plaza» et a ordonné que le slogan BLM soit peint sur le trottoir en lettres géantes. Lundi, les conservateurs lui ont rappelé que ce ne sont pas les manifestants du MAGA qui ont fait des ravages dans la ville.

chère @MayorBowser:@realDonaldTrump Ce ne sont pas les partisans qui émeutes, pillent les téléviseurs grand écran de Best Buy, démolissent les statues de Lincoln, incendient les églises, jettent des pierres sur la police et frappent des passants innocents. Ceux-là étaient #BLM, #antifa, & autre @Joe Biden partisans. https://t.co/gRsAFwsjOS – 🇺🇸 Mike Davis 🇺🇸 (@mrddmia) 3 janvier 2021

« Ce ne sont pas les partisans de Donald Trump qui ont fait des émeutes, qui ont pillé les téléviseurs grand écran de Best Buy, démoli les statues de Lincoln, incendié des églises, lancé des pierres sur la police et tabassé des passants innocents », L’avocat républicain Mike Davis a déclaré. «C’étaient BLM, Antifa et d’autres partisans de Joe Biden.»

Pourquoi la maire de DC, Muriel Bowser, a-t-elle simplement demandé à la Garde nationale d’arrêter le rassemblement Stop the Steal qui se déroulait ce mercredi, mais Bowser a autorisé des semaines de violentes émeutes Black Lives Matter? 🤔 – Paul A. Szypula, candidat au Sénat américain pour NY en 22 (@Bubblebathgirl) 4 janvier 2021

Auto-décrit «Libéral classique» Sally Eastman a accepté, en disant: «Muriel Bowser est une lâche. Elle ne peut pas imaginer que quelques centaines de milliers de personnes puissent se rassembler pacifiquement pour protester parce qu’elle ne comprend que les émeutes et les pillages.

#MurielBowser est un lâche. Elle ne peut pas imaginer que quelques centaines de milliers de personnes pourraient se rassembler pacifiquement pour protester parce qu’elle ne comprend que les émeutes et les pillages. – Sally Eastman (@ sallyeastman1) 4 janvier 2021

Les militants du BLM et d’Antifa ont eu de violents affrontements avec des conservateurs lors de rassemblements à Washington l’année dernière. Les personnes quittant le discours de la Convention nationale républicaine de Trump à la Maison Blanche en août, y compris le sénateur Rand Paul (R-Kentucky) et sa femme, ont été accostées par des foules de manifestants de gauche. Bowser, cependant, a blâmé les partisans de Trump pour les violences qui ont éclaté à la suite des manifestations.

Ouais, notre maire est folle!

Les dégâts et la division qu’elle a causés dans le district sont vraiment honteux! – Christy à Red Hat Chat 🇺🇸 (@redhatchristy) 4 janvier 2021

Bowser a déclaré aux journalistes lundi que les armes à feu ne seraient pas autorisées lors des manifestations de cette semaine et qu’elle pourrait imposer un couvre-feu. Le chef de la police de Washington, Robert Contee, a déclaré que son département avait reçu des informations indiquant que certaines personnes prévoyaient d’apporter des armes à feu dans la ville.

NOUVEAU: Le chef de la police de DC lors d’un briefing avec le maire Bowser les 5 et 6 janvier: "Nous avons reçu des informations selon lesquelles des personnes ont l’intention d’apporter des armes à feu dans notre ville. Cela ne sera tout simplement pas toléré." – Kyle Cheney (@kyledcheney) 4 janvier 2021

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!