Le gouverneur de Virginie, Ralph Northam, un démocrate, a déployé du personnel de la Garde nationale et 200 soldats de l’État à Washington DC pour aider son collègue maire démocrate Muriel Bowser – une aide qu’ils avaient rejetée pendant les troubles de Black Lives Matter.

Alors que Bowser a déclaré publiquement son opposition à la suppression du financement de la police, ce qui en faisait quelque chose de plus aberrant parmi ses collègues idéologiques, elle avait auparavant été une opposante virulente à l’envoi de troupes de la Garde nationale pour réprimer la violence dans les rues de sa ville au plus fort de la Black Lives Matter. protestations au cours de l’été, insistant sur le fait que DC pourrait prendre soin de lui-même.

Northam a affirmé travailler en étroite collaboration avec non seulement Bowser, mais également le chef de la minorité au Sénat, Chuck Schumer, et la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, sur la réponse au rassemblement massif de mercredi devenu émeute. Alors que le Congrès se retire pour compter les votes électoraux, l’une des dernières formalités avant l’inauguration, « milliers » des manifestants ont envahi le Capitole, écrasant de multiples barricades de sécurité.

De nombreux électeurs de Bowser et Northam étaient mécontents de voir leurs héros politiques embrasser la police, même si cela n’aurait pas dû être une surprise compte tenu de leur équivoque précédente sur la question.

Certains se sont plaints que Bowser avait été trop lent à déployer des troupes supplémentaires et la Garde nationale, bien qu’il sache parfaitement que l’événement de mercredi se transformerait en un désordre violent.

Après un discours enthousiasmant du président Trump, les masses rassemblées ont marché vers le Capitole, où certains ont choisi de violer la structure et de faire connaître leurs sentiments directement aux membres du Congrès. Une femme partisan de Trump a reçu une balle dans la tête par une balle de la police et reste dans un état critique, tandis que le bâtiment lui-même est verrouillé et un «Impasse armée» entre les manifestants et la police se poursuit.

Les troubles ont commencé alors que le Congrès devait certifier le vote du Collège électoral. Le vice-président Mike Pence a cependant versé de l’eau froide sur les espoirs des partisans de Trump rassemblés, insistant sur le fait qu’il n’avait pas le pouvoir de jeter « frauduleux » bulletins de vote – et impliquant essentiellement que Trump avait épuisé sa dernière chance de conserver la présidence – une conclusion que les partisans réunis du président ont trouvé profondément répréhensible.

