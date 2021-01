WASHINGTON (AP) – Se préparant à d’éventuelles violences, la capitale nationale a mobilisé la Garde nationale avant les manifestations prévues des partisans du président Donald Trump dans le cadre du vote au Congrès prévu mercredi pour affirmer la victoire électorale de Joe Biden.

Les partisans de Trump prévoient de se rassembler mardi et mercredi, cherchant à renforcer les allégations non prouvées du président de fraude électorale généralisée. «Il y a des gens qui ont l’intention de venir dans notre ville armés», a déclaré lundi le chef de la police par intérim de DC, Robert Contee.

Un rassemblement pro-Trump en décembre s’est soldé par des violences alors que des centaines de partisans de Trump, vêtus de la signature noire et jaune de la faction des Proud Boys, cherchaient des confrontations avec un collectif d’activistes locaux tentant de les interdire de Black Lives Matter Plaza, un quartier proche la maison Blanche.

Trump a encouragé à plusieurs reprises les manifestations et laissé entendre qu’il pourrait s’impliquer personnellement. Au cours du week-end, il a retweeté une promotion pour le rallye avec le message: «Je serai là. Journée historique! »

Lors d’un rassemblement en novembre, qui a attiré environ 15000 personnes, Trump a organisé un passage en limousine devant des foules enthousiastes à Freedom Plaza, sur l’emblématique Pennsylvania Avenue de la ville. Et lors du rassemblement de décembre, qui a attiré un plus petit nombre mais un plus grand contingent de Proud Boys, l’hélicoptère de Trump a survolé des foules enthousiastes sur le National Mall.

Les manifestations coïncident avec le vote du Congrès de mercredi censé certifier les résultats du collège électoral, ce que Trump continue de contester,

Les responsables électoraux des deux partis politiques, les gouverneurs des principaux États du champ de bataille et l’ancien procureur général de Trump, William Barr, ont déclaré qu’il n’y avait pas eu de fraude généralisée lors de l’élection. Presque toutes les contestations judiciaires de Trump et de ses alliés ont été rejetées par les juges, dont deux rejetées par la Cour suprême.

Maintenant que les entreprises du centre-ville de DC ouvrent leurs fenêtres, le maire Muriel Bowser a demandé un déploiement limité de la Garde nationale pour aider à renforcer le département de la police métropolitaine. Lors d’une conférence de presse lundi, Bowser a demandé aux résidents de la région de rester à l’écart du centre-ville de DC et d’éviter les confrontations avec quiconque «cherche à se battre». Mais, a-t-elle averti, «nous ne permettrons pas aux gens d’inciter à la violence, d’intimider nos habitants ou de provoquer la destruction de notre ville.

Selon un responsable américain de la défense, Bowser a demandé à la veille du Nouvel An d’avoir des membres de la Garde dans les rues du mardi au jeudi pour aider aux manifestations. Le responsable a déclaré que les forces supplémentaires seront utilisées pour le contrôle de la circulation et d’autres formes d’assistance, mais qu’elles ne seront pas armées ou ne porteront pas de gilets pare-balles. Le Congrès se réunit cette semaine pour certifier les résultats du collège électoral, et Trump a refusé de concéder tout en suscitant un soutien aux manifestations.

Quelque 340 membres de la Garde nationale du DC seront activés, dont environ 115 en service dans les rues à tout moment, a déclaré le responsable de la défense, qui a fourni des détails sous couvert d’anonymat pour discuter des délibérations internes. Le responsable a déclaré que les membres de la Garde seront utilisés pour installer des points de contrôle de la circulation autour de la ville et pour se tenir aux côtés des policiers de district à toutes les stations de métro de la ville. Contee a déclaré que les troupes de la Garde seraient également utilisées pour la gestion des foules.

« Certaines de nos informations suggèrent certainement qu’il y aura une augmentation de la taille des foules », a déclaré Contee.

La police de DC a affiché des panneaux dans tout le centre-ville pour avertir que le port d’arme à feu est illégal et Contee a demandé aux résidents de la région d’avertir les autorités de toute personne qui pourrait être armée.

Parce que DC n’a pas de gouverneur, le commandant désigné de la Garde nationale de la ville est le secrétaire de l’armée Ryan McCarthy. Toutes les demandes de déploiements de garde par le DC doivent être approuvées par lui.

Le responsable de la défense a déclaré qu’il n’y aurait pas de troupes militaires en service actif dans la ville et que l’armée américaine ne fournirait aucun avion ou renseignement. Le DC Guard fournira des équipes spécialisées qui seront prêtes à répondre à tout incident chimique ou biologique. Mais le responsable a déclaré qu’il n’y aurait pas de membres de la DC Guard sur le National Mall ou au Capitole américain.

Lors de précédentes manifestations pro-Trump, la police a bouclé Black Lives Matter Plaza lui-même, mais les affrontements se sont simplement propagés dans les rues environnantes. Contee a déclaré lundi que sceller à nouveau la zone était «une possibilité très réelle», mais a déclaré que la décision dépendrait des circonstances.

« Nous savons que, historiquement, au cours des dernières manifestations, BLM plaza a été un point focal », a déclaré Contee. « Nous voulons nous assurer que ce n’est pas un problème. »

Le National Park Service a reçu trois demandes distinctes pour des manifestations pro-Trump mardi ou mercredi, avec une participation maximale estimée à environ 15000 personnes, a déclaré le porte-parole du Park Service, Mike Litterst. Lundi, une scène était en cours de montage pour l’une des manifestations sur l’Ellipse, juste au sud de la Maison Blanche.

Les organisateurs prévoient de se rassembler mardi soir à Freedom Plaza et à nouveau toute la journée de mercredi sur l’Ellipse, y compris une marche de 13 heures mercredi au Capitole. Les participants attendus incluent des partisans de haut niveau de Trump comme le procureur général du Texas Ken Paxton et le stratège républicain Roger Stone, un fidèle de longue date de Trump dont la peine de trois ans de prison a été commuée par Trump. Stone a été reconnu coupable d’avoir menti à plusieurs reprises au Congrès lors de l’enquête sur l’ingérence russe dans les élections de 2016.

Lors des manifestations pro-Trump du 12 décembre, au moins deux églises noires locales ont eu des bannières Black Lives Matter déchirées et incendiées. Contee a déclaré que l’enquête sur les crimes haineux sur ces incidents était toujours en cours et que ses officiers seraient en force autour des églises de la région pour empêcher des incidents similaires.

«Nous augmenterons la visibilité autour des églises de la région», a-t-il déclaré.

Lundi, le Comité des avocats pour les droits civils en vertu de la loi a déposé une plainte devant la Cour supérieure de DC contre les Proud Boys et leur chef Enrique Tarrio au nom de l’une des églises vandalisées, l’Église épiscopale méthodiste métropolitaine africaine.

« Nous ne permettrons pas que la violence suprémaciste blanche ne soit pas contrôlée par les lois du pays », a déclaré le révérend William H Lamar IV, pasteur du métropolite AME, dans un communiqué.

Les rédacteurs de l’Associated Press Elana Schor et Michael Kunzelman ont contribué à ce rapport.