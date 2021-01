Le maire de Washington, Muriel Bowser, a établi une norme effrayante pour ce qui pourrait faire de quelqu’un une menace terroriste, affirmant que les soldats de la capitale américaine doivent promettre «allégeance à leur mission» de garder l’investiture du président élu Joe Biden.

Bowser s’est entretenu mardi avec des journalistes au sujet des milliers de gardes nationaux amenés dans le district de Columbia de tout le pays pour aider à renforcer la sécurité d’inauguration à la suite de l’émeute du 6 janvier au Capitole américain.

« Il est prudent de s’assurer qu’ils sont contrôlés et que quiconque ne peut pas prêter allégeance à … » Dit Bowser avant de faire une pause. Plutôt que de dire « la Constitution » ou « les États Unis, » elle a continué en disant, «Leur mission, et peut être tirée par d’autres points de vue, ne doit pas seulement être retirée de ce devoir; ils doivent être retirés de la garde. »

Suite à la violation du Capitole par des manifestants pour fraude électorale, Washington a sa plus grande présence de troupes depuis le Grand Review of the Armies de mai 1965 après la guerre civile, avec environ 25 000 gardes nationaux déployés dans la ville.

Mais les démocrates, tels que les représentants américains Jason Crow (D-Colorado) et Steve Cohen (D-Tennessee), ont fait part de leurs inquiétudes quant au fait que les troupes pourraient elles-mêmes constituer une menace pour la sécurité, étant donné la probabilité que beaucoup aient voté pour le président américain Donald Trump. Cohen est allé jusqu’à dire que ceux qui ont voté pour Trump « Pourrait vouloir faire quelque chose » lors de l’inauguration, suggérant que de simples différences d’affiliation politique constituent une menace pour la sécurité dans l’Amérique d’aujourd’hui.

Aussi sur rt.com Des troupes blanches, masculines et votantes pour Trump PEUVENT BETRAY Biden lors de l’inauguration, suggère un membre du Congrès Dem, dans la prédiction que même CNN trouve fou

Le Pentagone et le FBI se précipitent pour contrôler les 25 000 soldats de la Garde nationale affectés à l’inauguration. Une douzaine de gardes ont été retirés des détails après avoir découvert qu’ils avaient des liens présumés avec des milices de droite ou qu’ils avaient partagé « extrémiste » matériel en ligne, a déclaré mardi l’Associated Press, citant des responsables anonymes. Mais le secrétaire à la Défense par intérim, Chris Miller, a déclaré que non «Menace interne» a été retrouvée lors du processus de vérification, et les responsables ont confirmé que les 12 soldats qui ont été retirés de la mission ne constituaient pas une menace pour Biden. Vraisemblablement, chaque déploiement majeur de troupes dans l’histoire a impliqué des personnes ayant des opinions politiques et des affiliations différentes.

Bowser est apparemment déchirée entre son désir d’une forte puissance de feu de sécurité et ses craintes à l’égard des troupes républicaines. Le journaliste de Fox News, John Roberts, a déclaré que le maire démocrate avait demandé que «Les mitrailleuses de l’équipage soient incluses dans l’arsenal de la Garde nationale», mais le responsable de la sécurité intérieure, Ken Cuccinelli, a rejeté la demande, affirmant que de telles armes n’avaient pas leur place dans la sécurisation d’un événement civil.

Incroyable, Dieu merci, cela a été refusé – s’il est utilisé, les dommages collatéraux pourraient être catastrophiques. @MayorBowser n’a évidemment aucun concept. Pourtant, ce sont les Dems qui veulent se protéger avec un arsenal mais qui veulent écraser vos droits de deuxième amendement. https://t.co/HhfGNTjthT – Sara A. Carter (@SaraCarterDC) 19 janvier 2021

Les utilisateurs des médias sociaux ont suggéré que les commentaires de Bowser suggéraient un « chasse aux sorcières« et insultaient la garde nationale. D’autres ont souligné le « pente glissante« de se demander si les soldats peuvent faire leur travail en fonction de leurs affiliations politiques, alors que d’autres encore c’est noté que les militaires ne prêtent serment qu’à la Constitution et non à un chef ou à une mission.

«À aucun moment de notre histoire, les soldats n’ont été tenus de prêter serment d’allégeance à une seule personne», a déclaré un observateur sur Twitter. «Ils jurent leur fidélité au pays, à la Constitution et à leur commandant en chef, pas seulement au commandant en chef pour lequel ils ont voté. Cette vérification et Joe Biden me dégoûtent.

À aucun moment de notre histoire, les soldats n’ont été tenus de prêter serment d’allégeance à un seul individu. Ils jurent leur fidélité au pays, à la Constitution et à leur commandant en chef, pas seulement au CIC pour lequel ils ont voté. Cette vérification et @Joe Biden me dégoûte. – BayAreaFrau (@bayareahausfrau) 19 janvier 2021

Un autre commentateur a tweeté, «Entourée de 23 000 soldats armés prêtant serment d’allégeance, l’installation de Biden ressemble plus à un coup d’État de la République de la banane qu’à l’investiture du président le plus populaire de tous les temps.

Entourée de 23 000 soldats armés jurant un «serment d’allégeance», l’installation de Biden ressemble plus à un coup d’État de la République bananière qu’à l’investiture du «président le plus populaire de tous les temps». 😑 – Deedee🇺🇸 (@_GravityFails) 19 janvier 2021

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!