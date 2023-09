Le maire de Dallas annonce qu’il quitte le parti démocrate pour devenir républicain

Dallas Le maire Eric Johnson a annoncé cette semaine qu’il changeait de parti politique pour devenir Républicaince qui en fait la plus grande ville américaine avec un leader républicain.

M. Johnson, qui a servi dans le Texas législature pendant neuf ans en tant que Démocrate avant d’être élu maire en 2019, a partagé la nouvelle dans un le journal Wall Street article d’opinion.

«Pendant la décennie que j’ai passée à servir ma ville natale à la Chambre des représentants du Texas, j’étais démocrate dans une législature contrôlée par les républicains. Je suis fier de trouver des solutions de bon sens et j’ai travaillé en étroite collaboration avec mes collègues conservateurs pour améliorer le maintien de l’ordre, l’éducation publique et les infrastructures d’eau », a-t-il écrit.

« Je n’ai jamais été un favori du caucus démocrate, et ce sentiment était réciproque. Au moment où j’ai été élu maire – un poste non partisan – en 2019, j’étais soulagé d’être libre de tout hyperpartisanisme et prêt à me concentrer sur la résolution des problèmes.

Il a ajouté : « Trop de démocrates locaux insistent sur les signaux de vertu – en proposant des programmes gouvernementaux à moitié cuits qui visent à résoudre tous les maux de la société – et sur la recherche de nouvelles façons de faire un pied de nez aux républicains au niveau de l’État ou au niveau fédéral.

« Assez. Cela fait la une des journaux, mais pas pour des villes plus sûres, plus fortes et plus dynamiques. »

Les réactions des observateurs politiques ont été mitigées.

« C’est l’un des secrets les moins bien gardés du monde politique », a déclaré Vinny Minchillo, consultant républicain de la région de Dallas. dit le Tribune du Texas. « Cela fait longtemps que cela diminue. »

D’autres ont célébré le changement. « Le Texas devient de plus en plus rouge chaque jour », déclare le gouverneur Greg Abbott écrit le X, anciennement Twitter. « Il est favorable aux forces de l’ordre et ne tolérera pas les programmes de gauche. »

Le maire de Dallas rejoint un petit groupe d’éminents républicains noirs occupant de hautes fonctions, parmi lesquels le sénateur de Caroline du Sud, Tim Scott, et le procureur général du Kentucky, Daniel Cameron.

M. Johnson, qui a cité les réductions des dépenses publiques et la sécurité publique comme des priorités clés, était souvent en désaccord avec ses collègues du conseil municipal libéral de Dallas, composé de 15 membres.

La semaine dernière, il était l’un des cinq voix contre un nouveau budgetarguant que les propriétaires auraient dû bénéficier d’une réduction plus importante de leur facture fiscale.

Le nouveau maire républicain a également pour priorité de devenir un allié des forces de l’ordre. En 2020, il a réfuté les appels au définancement de la police suite au meurtre de George Floyd et a plutôt appelé à «définancer la bureaucratie» à la mairie de Dallas.

Dallas a investi des millions dans une police basée sur les données pour déployer des agents dans les quartiers à forte criminalité, ainsi que pour investir dans des projets de développement communautaire.

Cependant, Dallas est toujours aux prises avec des crimes violents. Son taux d’homicides le classe au 18e rang des 50 plus grandes villes du pays – devant Los Angeles, New York, Fort Worth et Miami, selon Bloomberg.