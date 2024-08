Le maire de Dacono, Adam Morehead, a annoncé qu’il se présenterait à la réélection en novembre.

Résident de Dacono depuis 2016, Morehead en est actuellement à son premier mandat à la tête du gouvernement de la ville.

Le maire de Dacono, Adam Morehead, en est actuellement à son premier mandat de maire et se présente à la réélection en novembre. (Photo de courtoisie)

Si les électeurs l’élisent pour un autre mandat de trois ans, Morehead a déclaré qu’il continuerait à soutenir la croissance de la ville de manière responsable en sécurisant les ressources en eau et en essayant de trouver un équilibre sain entre le développement résidentiel et commercial.

« Nous commençons tout juste à décoller », a déclaré Morehead. « Je veux voir la prospérité ici. Je veux que les gens aient envie de vivre ici. Je veux que les gens puissent faire leurs courses et bénéficier de services ici. »

Morehead, qui possède une vaste expérience dans le domaine de l’application de la loi, souhaite que les gens continuent à se sentir en sécurité à Dacono, affirmant que la ville « développe » son service de police.

Le maire de 55 ans souhaite également que les résidents aient leur mot à dire dans les efforts de planification de la ville et les a encouragés à visiter raisedacono.com pour partager leurs idées sur ce qu’ils aimeraient voir sur le futur site du centre-ville de Dacono.

« Je suis enthousiasmé par toutes les opportunités que le centre-ville peut apporter à la ville et créer une atmosphère plus citadine et proposer des biens et des services ici même dans la ville », a déclaré Morehead. « Il faut amener ces restaurants, ces commerces et tout ce que les gens veulent vraiment… un joli réseau de parcs où nous pouvons nous rassembler. »

Dacono a fait beaucoup parler de lui l’année dernière après que quatre anciens membres du conseil municipal ont voté pour le licenciement de l’ancien directeur municipal AJ Euckert sans fournir aucune explication. Deux de ces anciens membres du conseil, Jackie Thomas et Jim Turini, ont ensuite été rappelés et démis de leurs fonctions. Les deux autres membres du conseil qui ont voté pour le licenciement d’Euckert, Kathryn Wittman et Danny Long, ne siègent plus non plus au conseil.

Bien que Dacono dispose d’un directeur municipal intérimaire, il n’y a toujours pas de directeur municipal permanent.

« J’attends une décision avant la fin de l’année », a déclaré Morehead à propos de la recherche d’un directeur municipal.

Les pétitions des candidats pour les prochaines élections ont été mises à disposition à partir du 6 août au bureau du greffier de la ville de Dacono, 512 Cherry St., bâtiment A. La date limite pour compléter et soumettre les pétitions est le 26 août avant 17 heures.

Malgré tout ce que la petite ville du Colorado a enduré au cours des deux dernières années, Morehead semblait optimiste quant au fait que Dacono se dirige dans la bonne direction.

« Nous nous efforçons activement d’attirer de belles maisons et de bonnes entreprises dans notre ville », a déclaré Morehead. « Nous sommes ouverts aux affaires. »