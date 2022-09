Le maire de Coldstream opte pour le tir au conseil ; le conseiller veut le remplacer

Pour la première fois depuis plus d’une décennie, le district de Coldstream aura un nouveau maire.

Le titulaire Jim Garlick a plutôt choisi de se présenter pour un siège au conseil lors des élections municipales du 15 octobre. Et la conseillère sortante Ruth Hoyte a proposé son nom pour être maire.

Les intentions de Garlick et Hoyte ont été répertoriées sur une liste de candidats sur le site Web du district de Coldstream.

Garlick a été élu maire pour la première fois en 2008, battant l’actuel conseiller Glen Taylor dans la course à la mairie. Garlick a facilement survécu aux défis en 2011 et 2018 et a été élu par acclamation en 2014. Garlick a été conseiller du district de 2005 à 2008.

Garlick est rejoint sur la liste des candidats au conseil par les titulaires Doug Dirk et Pat Cochrane. Alex Dantzer et Don Jefcoat ont également proposé leur nom.

Hoyte est une résidente de longue date de Coldstream et termine actuellement son premier mandat en tant que conseillère de district.

“J’ai le plus grand respect pour le maire Garlick et mes collègues conseillers, et je crois qu’avec le soutien des résidents de Coldstream, je peux donner une nouvelle perspective au poste de maire”, a déclaré Hoyte.

« Le conseil de Coldstream est allé de l’avant avec de grands projets communautaires, comme deux garderies et une nouvelle salle communautaire. La station Coldstream est presque terminée, et je peux voir le potentiel d’un marché fermier/artisanal opérant sur ce site.

« Les initiatives en cours comprennent un sondage auprès des citoyens et la recherche de commentaires du public sur le plan directeur Head of the Lake. J’ai hâte d’examiner et d’écouter les commentaires de nos résidents. »

Une priorité pour Hoyte, si elle est élue maire, a-t-elle dit, est la disponibilité d’options de logement.

« Nous devons être attentifs au développement pour nous assurer qu’il répond à nos besoins et offre des logements aux familles et à ceux qui souhaitent réduire leurs effectifs ou déménager dans notre communauté », a déclaré Hoyte.

«Le conseil a abordé cette question sur plusieurs fronts, y compris le zonage pour les unités multifamiliales ainsi que les maisons de transport qui peuvent fournir des logements supplémentaires. Cependant, le conseil doit faire plus pour attirer les jeunes familles afin que la communauté puisse grandir.

Hoyte reconnaît également que 60 % des terres de Coldstream se trouvent dans la réserve de terres agricoles.

“COVID a mis en évidence le besoin de sources alimentaires locales et l’importance de fournir un soutien aux agriculteurs. Je soutiens pleinement la capacité des agriculteurs à gagner leur vie et je veux préserver l’agriculture sur des terres productives », a-t-elle déclaré.

Les candidats à la mairie et au conseil ont jusqu’au 9 septembre pour déposer leurs documents.

