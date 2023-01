Le maire de Cincinnati mange du corbeau comme un bon sport après l’appel de Travis Kelce

Le maire de Cincinnati, Aftab Pureval, a suivi les Chiefs de Kansas City avant le match de championnat de l’AFC, mais c’était un bon sport après avoir été appelé par Travis Kelce.

Les Bengals de Cincinnati ont beaucoup parlé avant le match de championnat de l’AFC contre les Chiefs de Kansas City.

Même le maire de Cincinnati, Aftab Pureval, a participé à la conversation sur les ordures, où il a publié une vidéo demandant au quart-arrière des Bengals Joe Burrow de passer un test de paternité pour voir s’il était le «père» de la superstar des Chiefs Patrick Mahomes.

Eh bien, la cascade s’est retournée contre lui, alors que Kansas City a battu Cincinnati 23-20 pour décrocher une place dans le Super Bowl 57.

Après le match, l’ailier serré des Chiefs Travis Kelce a appelé les joueurs et les fans des Bengals qui ont appelé le stade Arrowhead “Burrowhead”. Ensuite, Kelce a porté son attention sur Pureval, disant au maire de “connaître votre rôle et de fermer votre bouche”, tout en l’appelant un “jabroni”, en prenant une page du livre de jeu de The Rock.

Eh bien, Pureval était un bon sport à propos de l’appel de Kelce, disant qu’il “méritait cela”. Pureval a félicité Kansas City pour son arrivée au Super Bowl et a crié à l’équipe et aux fans des Bengals “pour l’énergie toute l’année”.

https://mobile.twitter.com/AftabPureval/status/1619907004394512384

Le maire de Cincinnati répond à Travis Kelce après l’appel

Pureval a appris que Kelce et les Chiefs avaient conservé leurs reçus avant le match de championnat de l’AFC.

Les Bengals ont pu suivre le rythme des Chiefs, égalant le match à 20-20 après un touché de deux verges par Samaje Perine, mis en place par une impressionnante prise de 35 verges par Ja’Marr Chase en quatrième et six . Mais le match s’est déroulé sur le fil et Kansas City a répondu dans les dernières secondes du match.

Au troisième et au quatrième, le quart-arrière Patrick Mahomes a roulé vers l’extérieur et a couru pour un gain de cinq verges pour le premier essai. Alors que Mahomes était à deux pas des limites, il a été poussé par le joueur de ligne défensif des Bengals Joseph Ossai, qui a reçu une pénalité de rugosité inutile. Cela a déplacé les Chiefs plus haut sur le terrain et mis en place un panier gagnant de 45 verges par Harrison Butker.

Les Chiefs disputeront désormais leur troisième Super Bowl en quatre ans. Pendant ce temps, les Bengals passeront l’intersaison à se préparer à faire leur retour dans le grand jeu, dans l’espoir de remporter leur premier trophée Lombardi de l’histoire de la franchise.