Le maire de Chicago reste silencieux après les messages du chapitre local du BLM en soutien aux terroristes du Hamas

Le maire démocrate de Chicago, Brandon Johnson, reste silencieux mercredi après que sa section locale Black Lives Matter (BLM) a publié puis supprimé un message de soutien aux terroristes du Hamas quelques jours seulement après des attaques brutales en Israël.

BLM Chicago a publié mardi une série de messages pro-palestiniens et pro-Hamas, dont un contenant un parapentesymbolisant le attaque terroriste de masse sur un festival de musique en Israël qui a entraîné la mort de plus de 240 civils non armés. Johnson n’a pas répondu aux multiples demandes de commentaires de la Daily Caller News Foundation lui demandant s’il soutenait ou non BLM Chicago suite aux publications pro-Hamas, et n’a pas fourni de mise à jour sur le statut d’une fresque murale « Black Lives Matter » qui a orne une rue publique de Chicago depuis 2020. (EN RELATION : Les socialistes de New York font marche arrière après que les démocrates ont dénoncé le rassemblement pro-palestinien organisé le lendemain des attentats terroristes)

Johnson a précédemment présenté le Résolution Justice pour les vies noires dans le comté de Cook, qui a plaidé pour que l’argent des contribuables soit détourné de l’incarcération et du maintien de l’ordre, selon au Block Club de Chicago. Johnson a également qualifié un jour le définancement de la police de « véritable objectif politique » dans une interview : selon à WTTW PBS News.

La fresque murale est située dans le quartier Uptown de Chicago, l’un des beaucoup BLM peintures murales dans la ville créée lors de la manifestation de George Floyd en 2020.

BLM Chicago a depuis supprimé le tweet du parapente et une publication sur Instagram qui qualifiaient de « désinformation » les discussions sur les réseaux sociaux concernant les méthodes brutales utilisées par les terroristes du Hamas lors des attaques. BLM Chicago plus tard posté encore une fois en soutien à la Palestine.

La publication Instagram supprimée contenait plusieurs photos de deux jeunes femmes noires discutant des événements en Israël et en Palestine, avec l’une des femmes défendant le terrorisme du Hamas. « Beaucoup de désinformation circule sur ce que fait le Hamas, basée sur les tropes racistes et islamophobes des musulmans et des Arabes. Désinformation sans aucune preuve », leur Instagram poste lit.

« Comment pouvez-vous être si prompt à condamner une entité dont vous ne savez absolument rien ? Une telle désinformation est utilisée pour déshumaniser les civils palestiniens contre lesquels Israël a déclaré le génocide à Gaza », poursuit le message.

Une autre diapositive du message traitait des méthodes utilisées par le Hamas, l’une des femmes remettant en question la brutalité des méthodes du Hamas. L’autre femme a répondu que son amie ne devrait pas dire aux Palestiniens « comment résister ».

