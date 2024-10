Le maire de Chicago nomme un nouveau conseil scolaire après la démission de l’ensemble du panel au milieu d’une lutte pour le contrôle du district

CHICAGO– Le maire de Chicago, Brandon Johnson, a nommé lundi les membres d’un nouveau conseil scolaire, quelques jours après la démission des sept membres dans un contexte de lutte croissante pour le contrôle des écoles publiques de la troisième plus grande ville du pays.

Lors d’une conférence de presse dans une église de South Side, Johnson a présenté six nouveaux membres du conseil scolaire et a déclaré qu’il en nommerait un septième à une date ultérieure. Il a déclaré que même si les nouveaux membres sont techniquement des candidats qui sont encore en cours de sélection, il s’agit d’une formalité et ils pourraient rester après que la taille du conseil d’administration aura triplé en janvier et passera à un modèle hybride qui comprendra 11 membres nommés par le maire et 10 membres élus.

« Je suis convaincu que ces nouveaux candidats s’efforceront de diriger le CPS vers le système scolaire de classe mondiale que nos enfants méritent », a déclaré Johnson, faisant référence au nom du district, Chicago Public Schools.

Johnson a tenté d’évincer le PDG du district, Pedro Martinez, qui était nommé au poste en 2021 par le prédécesseur de Johnson, l’ancienne maire Lori Lightfoot. Johnson, un ancien organisateur du Chicago Teachers Union, s’est heurté à Martinez, notamment sur la meilleure façon de combler les lacunes du budget de près de 10 milliards de dollars du district. Martinez a refusé de démissionner, invoquant le besoin de stabilité dans le district.

Plutôt que d’entrer dans la mêlée, les sept membres ont annoncé leur démission vendredi – une décision étonnante pendant le mandat d’un maire qui a vanté son expérience en matière d’écoles et d’équité en matière d’éducation dans ce district en grande partie à faible revenu. Les membres sortants, dont les démissions prendront effet à la fin du mois, ont été triés sur le volet par Johnson en 2023, quelques mois après son entrée en fonction. Ils n’ont pas commenté leur démission.

Chicago tiendra son premières élections scolaires le mois prochain, en installant un conseil d’administration hybride de 21 membres jusqu’en 2027, date à laquelle un conseil d’administration entièrement élu prendra ses fonctions.

Les nouveaux choix de Johnson ne nécessitent pas l’approbation du conseil municipal, mais une majorité d’échevins ont signé ce week-end une lettre critiquant le processus et appelant à une audience du conseil sur la question. La chef de cabinet de Johnson, Cristina Pacione-Zayas, a déclaré aux journalistes que le district scolaire examinait les choix de Johnson pour détecter d’éventuels conflits d’intérêts.

Ce remaniement intervient alors que les négociations contractuelles entre la ville et le puissant syndicat des enseignants sont au point mort. Le district a proposé des augmentations de 4 % cette année et entre 4 % et 5 % pour chacune des trois prochaines années, tandis que le syndicat a demandé une augmentation annuelle de 9 %.

Après que le Parlement dirigé par les démocrates ait rejeté les demandes de financement public supplémentaires de Johnson plus tôt cette année, il a proposé de contracter un prêt à court terme de 300 millions de dollars à taux d’intérêt élevé pour couvrir les coûts. Martinez a refusé, le qualifiant d’irresponsable sur le plan financier. Le district envisage des congés et d’autres coupes budgétaires pour l’année en cours, même si les détails n’ont pas été finalisés.

Le conseil scolaire adopte le budget du district d’environ 325 000 étudiants, confirme son PDG et approuve ses politiques et contrats.

Le nouveau conseil d’administration composé de sept personnes restera en place jusqu’à ce qu’un conseil d’administration de 21 personnes partiellement élues prenne le relais en janvier.

Johnson a annoncé les nominations dans une église dirigée par l’évêque Larry Trotter, un pasteur noir influent de Chicago qui a loué le maire et ses efforts en matière d’éducation. Alors qu’il s’adressait aux médias, les manifestants brandissaient des pancartes indiquant « Fire Brandon » et scandaient « Not Legit ! » en référence aux rendez-vous avant qu’ils ne soient dirigés par la sécurité. Certains ont continué à scander pendant la conférence de presse.