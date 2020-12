La mairesse Lori Lightfoot s’est battue ignominieusement pour empêcher les nouvelles locales de diffuser des images choquantes de la caméra corporelle de la police montrant des flics attaquant la mauvaise maison et menottant une femme nue et terrifiée – menaçant même de poursuivre la victime.

Quelques heures avant que la filiale WBBM de Chicago CBS ne diffuse la vidéo inquiétante qu’il a fallu à Anjanette Young près de deux ans de querelles juridiques pour obtenir, le bureau de Lightfoot est intervenu pour essayer de bloquer la diffusion, déposant une requête d’urgence devant le tribunal lundi pour faire supprimer les images.

Les avocats de la ville ont même cherché à faire sanctionner Young pour avoir remis la vidéo à CBS, se plaignant que le clip serait « Partagé avec les médias de manière salace et injuste afin de susciter une réponse réactionnaire » – suggérant apparemment que le public regarderait autrement favorablement une foule de policiers lourdement armés faisant une descente au domicile d’une femme innocente qui vient de sortir de la douche.

Avocats Lightfoot: "En audience publique, l’avocat de la défense a spécifiquement fait part de ses préoccupations selon lesquelles cette vidéo serait

partagé avec les médias de manière salace et injuste afin de susciter une réponse réactionnaire,

ce qui risque d’empoisonner l’opinion du public sur l’affaire." – Grégory Pratt (@royalpratt) 15 décembre 2020

La travailleuse sociale de 50 ans s’habillait dans sa chambre le 21 février 2019 quand au moins neuf flics ont enfoncé la porte et ont fait irruption chez elle, les armes à feu. Pendant 13 minutes angoissantes, une vidéo bodycam les montre en train de saccager l’appartement tout en refusant de permettre à Young de mettre un t-shirt. Ils la libèrent brièvement des menottes pour qu’elle puisse s’habiller, puis la menottent à nouveau. Rappelant l’incident traumatisant, Young a déclaré au réseau qu’elle « se sentait [she] aurait pu mourir cette nuit-là » dire à la police 43 fois qu’ils avaient la mauvaise maison pour être ignorés et maltraités.

Les habitants de Chicago ont sauvé Lightfoot pour avoir esquivé la responsabilité de l’agression traumatisante contre Young, la présentant comme un exemple de «Combien les maires noirs se sont battus contre #BlackLivesMatter en couvrant et en dissimulant les abus de la police.»

L’une des histoires sous-rapportées de 2020 est à quel point les maires noirs se sont battus #BlackLivesMatter en couvrant et en dissimulant les abus de la police. Les électeurs de Chicago méritent mieux https://t.co/ulKBfTur6y – Jason Johnson (@DrJasonJohnson) 16 décembre 2020

Alors que le maire a délibérément évité de commenter publiquement le cas de Young, les publications publiques de Lightfoot sur tous les autres sujets étaient inondées de demandes d’excuses.

43 fois, elle a dit qu’elle avait la mauvaise personne, et votre équipe a travaillé avec diligence pour la dissimuler. Absolument méprisable. – kyle lucas (@itskylelucas) 16 décembre 2020

Veuillez adresser vos excuses à Anjanette Young – Shane Lynch (@MsShaneLynch) 15 décembre 2020

Lightfoot, une lesbienne démocrate noire, a d’abord été saluée par les progressistes comme un pas en avant par rapport à son prédécesseur Rahm Emanuel, dont le bureau était accusé d’avoir dissimulé la fusillade policière de Laquan McDonald, 17 ans. L’opinion publique a changé contre elle, cependant, alors que la ville fait face à une vague de violence et à une réponse brutale à la pandémie de Covid-19.

Les identitaires libéraux ont insisté sur le fait que la mairesse de Chicago, Lori Lightfoot, serait un grand changement progressiste, car elle est la première maire noire ouvertement lesbienne. Mais elle a fini par être une autre fraude néolibérale qui dissimule la brutalité policière, tout comme Rahm Emanuel C’est le Parti démocrate https://t.co/efYhIZmc6l – Ben Norton (@BenjaminNorton) 16 décembre 2020

La bagarre juridique sur les images de la caméra du corps de la police montrant le raid bâclé de #AnjanetteYoungLa maison du maire Lightfoot est probablement le plus gros coup porté jusqu’à présent aux chances de réélection du maire Lightfoot – Carlos Ballesteros (@ ballesteros_312) 16 décembre 2020

Aucun des policiers impliqués dans le raid bâclé – dont la cible vivait à côté, équipé d’un bracelet de surveillance électronique – n’a été sanctionné, et une enquête interne sur l’incident n’a été lancée qu’après que CBS a dévoilé l’histoire du raid neuf mois après le fait. Le réseau trouvé «Des dizaines de victimes» de raids «faux» similaires, et au moins 10 d’entre eux ont poursuivi le département de police de Chicago.

Young elle-même a poursuivi CPD en août dernier après que le ministère ait initialement refusé sa demande de la Freedom of Information Act (FOIA) de voir les images l’année dernière. Un juge a ensuite ordonné au département de tousser, et bien que la ville ait obtenu une ordonnance de confidentialité supprimant la vidéo en février, CBS n’était pas partie à cet accord et a donc été autorisée à diffuser les images, a décidé un juge plus tôt cette semaine.

