La mairesse de Chicago, Lori Lightfoot, cherche à mettre en place un nouveau conseil civil pour rendre la police de la ville plus responsable envers les résidents – légaux ou non – mais elle n’est pas prête à céder son pouvoir décisionnel.

Le conseil proposé de sept membres mènerait des recherches d’embauche lorsque les postes de commissaire de police, de président de la commission de police ou d’administrateur du Bureau civil de responsabilité policière (COPA) seront ouverts, a déclaré Lightfoot lundi. Le conseil évaluerait également le rendement de ces fonctionnaires et fixerait des objectifs pour eux, et aurait le pouvoir d’adopter une résolution de défiance s’il juge qu’un dirigeant est inapte.

Cependant, le maire continuerait de prendre les décisions finales sur l’embauche et le licenciement. Lightfoot et le conseil municipal resteraient les décideurs, même si le conseil sera en mesure de faire des recommandations sur les politiques et les budgets, ainsi que d’ordonner à la COPA d’enquêter sur les plaintes d’inconduite policière.

«La commission fera des recommandations», Lightfoot a déclaré au Chicago Sun-Times. « Mais oui, parce que la responsabilité s'arrête avec moi, je vais en fin de compte, en tant que maire … prendre cette décision. »





Si elle était approuvée par le conseil municipal, la nouvelle commission commencerait à fonctionner en janvier 2022. Une proposition concurrente demanderait l’approbation des électeurs en 2022 pour créer une nouvelle commission avec des pouvoirs d’embauche et de licenciement, de négociation des contrats de police et de fixation des budgets. L’échevin Carlos Ramirez-Rosa, un collègue démocrate, a fait valoir que Lightfoot avait soutenu une commission de police civile élue dotée de pouvoirs politiques et personnels lorsqu’elle s’est présentée à la mairie en 2019.

En tant que candidate à la mairie, Lightfoot a déclaré qu’elle souhaitait une commission civile élue avec un pouvoir sur la politique de DPC et le pouvoir d’embaucher et de licencier le commissaire de police, le conseil de police et l’administrateur du Bureau civil de la responsabilité de la police. Voir: https://t.co/XJcc380izmpic.twitter.com/4xQ3mxPW0N – Ald. Carlos Ramirez-Rosa ✶ (@CDRosa) 19 mai 2021

Lightfoot a suscité la controverse la semaine dernière, lorsqu’elle a déclaré qu’elle n’accorderait des interviews qu’à des journalistes non blancs, citant la nécessité de « diversité et inclusion. » Elle a également expressément exclu toute exigence de citoyenneté pour faire partie de son conseil proposé.

«La sécurité publique est un enjeu dans lequel tous les habitants de la ville ont un intérêt», elle a dit. «Et nous voulons nous assurer que la communauté sans papiers a également la capacité de participer.»

La dernière poussée de Chicago pour des réformes de la police intervient au milieu de la montée des crimes violents. Il y a eu 997 personnes abattues dans la ville au cours des quatre premiers mois de cette année, en hausse de 39% par rapport au rythme de 2020, et les homicides ont augmenté de 20% à 187. Il y a eu 55 fusillades, dont 11 mortelles, rien qu’au cours du dernier week-end.

L'Ordre fraternel de police de Chicago a émis un vote de censure contre Lightfoot la semaine dernière, citant l'épuisement des officiers et l'annulation d'une marche pour les officiers tués dans l'exercice de leurs fonctions.





