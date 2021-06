Le maire de Chicago déclare que le racisme est une « crise de santé publique » et dirige 10 millions de dollars de fonds Covid vers des « zones d’équité » – RT USA News

Le maire Lori Lightfoot a qualifié le racisme de « crise de santé publique » à Chicago, promettant d’allouer près de 10 millions de dollars d’argent fédéral de secours aux coronavirus pour créer des « zones d’équité » autour de la ville et améliorer ses politiques « antiracistes ».

Lightfoot a annoncé la nouvelle initiative jeudi, arguant de la nouvelle santé « zones d’équité » aidera à résoudre le problème de Chicago « l’héritage du racisme systémique ».

« À presque tous les moments de l’histoire de notre ville, le racisme a eu un impact dévastateur sur la santé et le bien-être de nos résidents de couleur – en particulier ceux qui sont noirs. dit le maire.

C’est pourquoi je déclare le racisme comme une crise de santé publique et j’ai hâte de doubler les collaborations en cours et nouvelles avec les responsables municipaux et les dirigeants communautaires pour lutter contre les politiques racistes qui ont fait des ravages dans nos communautés noires et latines.

L’état de la santé des Noirs à Chicago est un rappel brutal de l’héritage d’iniquités inacceptables qui continuent d’affliger notre ville et notre pays à ce jour. pic.twitter.com/mtrc9SYM4v – Maire Lori E. Lightfoot (@chicagosmayor) 17 juin 2021

Cette décision intervient quelques jours après que le service de santé de la ville a publié un rapport constatant que l’espérance de vie des résidents noirs est plus courte de plus de 9 ans par rapport à celle des autres groupes raciaux. Il a également constaté une prévalence plus élevée de certaines maladies, telles que le diabète, dans la communauté afro-américaine.

Visant à répondre aux « écart d’espérance de vie raciale » et « améliorer les politiques antiracistes », la ville distribuera 9,6 millions de dollars de fonds de secours fédéraux Covid-19 pour créer six « zones d’équité » autour de Chicago, en sélectionnant une série d’établissements de santé et de groupes d’organisation communautaire pour mener la charge.

Alors que le bureau de Lightfoot a déclaré que les fonds seront utilisés pour « créer des coalitions d’acteurs communautaires » et « améliorer le bien-être communautaire et individuel », la fonction exacte du « zones d’équité » reste pas clair. Ayesha Jaco, directrice exécutive de West Side United, l’un des groupes recevant des dollars d’aide, a décrit le projet comme un « extension » de l’équipe d’intervention rapide pour l’équité raciale de la ville, créée pour lutter contre le Covid-19 en « communautés à haut risque ». Cela comprenait des efforts pour stimuler « confiance vaccinale » et l’accès, ainsi que d’aider les résidents à prendre des rendez-vous pour les vaccinations, entre autres.





L’annonce de jeudi n’a cependant fait aucune mention des vaccins. La demande initiale de financement fédéral de la ville indiquait que les zones seraient « se concentrer sur l’augmentation de la vaccination dans les quartiers les plus touchés par Covid-19. »

L’échevin municipal Raymond Lopez, un démocrate mais un critique fréquent du maire, n’a apparemment pas été impressionné par l’annonce de Lightfoot, qualifiant le nouveau projet de tentative creuse de proxénétisme.

« Ne vous laissez pas berner – cette ‘déclaration’ n’est PAS sur le racisme », a-t-il écrit dans un post Facebook. « Il s’agit de réconforter la foule de la « culpabilité blanche » dont elle a besoin pour la soutenir alors que notre ville s’enfonce de plus en plus dans le chaos.

Sinon, si elle ne peut pas continuer à attiser leur éveil, ils l’abandonneront immédiatement comme tous les autres groupes démographiques de Chicago.





