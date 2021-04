Le maire de Chicago et la famille d’un garçon de 13 ans qui a été tué par la police ont appelé au calme après la publication d’une séquence de bodycam qui semble le montrer en train de jeter son arme derrière une clôture et de lever les mains avant d’être abattu.

« Nous comprenons que la sortie de cette vidéo sera incroyablement douloureuse et suscitera une réponse émotionnelle à tous ceux qui la visionnent, et nous demandons aux gens de s’exprimer pacifiquement », La mairesse Lori Lightfoot et les avocats de la famille d’Adam Toledo ont déclaré jeudi dans un communiqué conjoint. Ils ont ajouté que la publication de la vidéo était «La première étape du processus de guérison de la famille, de la communauté et de notre ville.»

Les images de la caméra corporelle de la police ont montré la décision en une fraction de seconde qu’un policier a dû prendre avant de tirer mortellement sur Toledo après une poursuite à pied dans une ruelle sombre vers 2h30 du matin le 29 mars. Le Bureau civil de la responsabilité policière (COPA) de la ville a publié une cache de preuves sur l’incident, y compris 17 vidéos de bodycam de la police, appels au 911 et vidéos de tiers.

Un clip montre un officier arrivant sur les lieux après avoir signalé des coups de feu dans la zone. L’officier passe devant une autre personne et poursuit Toledo, qui est vue portant un chapeau blanc et un sweat-shirt noir. Environ 10 secondes après le début de la poursuite, l’officier crie au suspect de s’arrêter. Quelques secondes plus tard, le garçon s’arrête avec son bras droit caché derrière une clôture. Il se tourne ensuite vers l’officier, les mains levées, « Montre-moi tes putains de mains » et « laisse tomber. » L’officier lui tire alors une balle dans la poitrine.

«Au moment où Adam a été abattu, il n’avait pas d’arme», a déclaré Adeena Weiss Ortiz, une avocate représentant la famille de Toledo. «Cet enfant a obéi. Adam s’est conformé à la demande de l’agent. L’officier a vu que ses mains étaient levées et il a appuyé sur la détente.

Tout l’incident se déroule en 18 secondes environ entre le moment où le policier quitte sa voiture et celui où il tire mortellement sur le garçon. Le point auquel Toledo se tourne vers l’officier et est abattu alors que ses mains se lèvent prend environ une seconde.

La vidéo Bodycam montre l’officier appelant une ambulance dans les quatre secondes. Il essaie rapidement d’évaluer les blessures du garçon, puis commence des compressions thoraciques pour essayer de raviver le rythme cardiaque de Toledo. D’autres policiers arrivent sur les lieux et prennent le relais des efforts pour faire revivre le garçon, à quel point l’officier fait les cent pas dans l’allée. Il marche ensuite derrière la clôture et allume une lumière sur une arme de poing vue au sol, à environ six pieds de l’ouverture de la clôture où le bras droit de Toledo a été obscurci quelques minutes plus tôt.





L’incident survient dans un contexte de tensions croissantes concernant la violence policière américaine, en particulier les cas dans lesquels des suspects noirs sont tués ou blessés. La fusillade mortelle d’un homme noir par la police dimanche à Brooklyn Center, Minnesota, a conduit à de violentes manifestations et à des pillages à un moment où le procès d’un officier accusé du meurtre de George Floyd l’année dernière à Minneapolis, à proximité, est en cours.

L’officier non identifié dans la dernière fusillade de la police de Chicago est un homme blanc de 34 ans, alors que Toledo était Latino. L’incident s’est produit dans le quartier Little Village de l’ouest de Chicago, qui fait partie d’une zone surnommée le « Mexique du Midwest » en raison de sa population en grande partie née au Mexique.

L’échevin de Chicago George Cardenas, dont le quartier comprend la région de la famille Toledo, a dénoncé la culture des gangs dans le quartier, dominé par les Latin Kings. Le média local WGN a déclaré que les images de la caméra corporelle étaient «Certain de déclencher des manifestations généralisées» au centre-ville de Chicago, qui a été frappé par deux séries de pillages lors des manifestations de Black Lives Matter de l’année dernière.





