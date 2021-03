Charlottesville est située dans le centre de la Virginie et abritait deux présidents américains, Thomas Jefferson – qui y a fondé l’Université de Virginie – et James Monroe. C’était également le site d’une émeute en août 2017 suite à la décision du maire Michael Signer de détruire les monuments confédérés. Walker s’est présenté au conseil municipal en tant qu’indépendant et a été élu plus tard dans l’année. Elle a été assermentée en tant que première femme maire noire de Charlottesville en janvier 2018.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy