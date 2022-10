Le maire de Canal Flats sélectionné par tirage au sort

Plus d’une semaine après que les Britanno-Colombiens se sont rendus aux urnes pour élire leurs nouveaux représentants locaux, une communauté a choisi son maire en tirant un nom dans une boîte.

Canal Flats, un village de la région de East Kootenay en Colombie-Britannique, n’a pas déclaré de maire après les élections du 15 octobre en raison d’une égalité entre deux candidats. Mark Doherty et Douglas McCutcheon ont tous deux reçu 158 votes.

Selon le village, les bulletins ont été comptés deux fois et les résultats ont été les mêmes. Même ainsi, le village a confirmé lundi que les candidats ne voulaient pas procéder à une révision judiciaire.

“Tous les partis ont convenu qu’un recomptage des bulletins de vote n’était pas nécessaire et ont procédé au tirage au sort”, a indiqué un communiqué du directeur général des élections du village.

“Le juge de la cour provinciale a sorti le nom d’une boîte et a déclaré que Mark Doherty était le maire élu.”

Dans une déclaration partagée sur les réseaux sociaux, Doherty a déclaré que McCutcheon avait organisé une excellente course et a remercié tous ceux qui l’ont soutenu.

“Doug et moi avons eu quelques discussions et nous nous sommes soutenus et nous nous entraiderons, il sera un grand atout pour l’avenir”, indique le communiqué.

“Réunissons-nous en tant que communauté et faisons de grandes choses pour Canal Flats.”

Selon Civic Info BC, 318 bulletins de vote ont été déposés lors des élections locales de 2022 sur environ 661 électeurs éligibles.

McCutcheon était auparavant conseiller. L’ancien maire, élu en 2018, était Karl Sterzer.

Aux dernières élections, le maire de Peachland a été choisi par tirage au sort après que Cindy Fortin et Harry Gough aient tous deux reçu 804 votes. Finalement, le nom de Fortin a été choisi.

Alors qu’elle se présentait à nouveau en 2022, Fortin n’a obtenu que 12 % des voix. Keith Fielding a reçu 41 % et Patrick Van Minsel a gagné avec 46 %.