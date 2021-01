Le maire de Boston et le gouverneur du RI parmi Biden s’ajoutent à l’équipe économique

WILMINGTON, Del. (AP) – Le président élu Joe Biden est sur le point de présenter le gouverneur de Rhode Island, le maire de Boston et un défenseur des petites entreprises de Californie comme les nouveaux membres de son équipe économique.

Biden a annoncé jeudi le choix de la gouverneure Gina Raimondo pour devenir secrétaire au commerce, le maire Marty Walsh en tant que candidate au poste de secrétaire au travail et Isabel Guzman en tant que son choix pour diriger la Small Business Administration.

L’un des principaux défis de Biden après son entrée en fonction le 20 janvier sera de soigner une économie sous le choc de la pandémie de coronavirus. Il a déclaré que les nouveaux membres de son équipe économique contribueront à atteindre cet objectif «en construisant une économie où tous les Américains participent à l’accord».

«Ils partagent ma conviction que la classe moyenne a construit ce pays et que les syndicats ont construit la classe moyenne», a déclaré Biden, qui prévoyait de présenter Raimondo, Walsh, Guzman et un quatrième candidat lors d’un événement vendredi à Wilmington, Delaware.

Avec les choix, qui nécessitent une confirmation du Sénat, Biden a fait un pas de plus pour arrondir un Cabinet qu’il a promis d’être le plus diversifié de l’histoire. Il n’a pas encore nommé de candidat au poste de directeur de la CIA.

Raimondo, 49 ans, est une ancienne capital-risqueuse qui remplit son deuxième mandat de gouverneur après avoir été trésorière de l’État. Démocrate, elle avait été mentionnée comme candidate possible au poste de secrétaire à la santé de Biden, mais a déclaré le mois dernier qu’elle resterait dans le Rhode Island et continuerait de se concentrer sur la pandémie de coronavirus.

En tant que secrétaire au commerce, Raimondo aiderait à définir la politique commerciale de l’administration Biden et à promouvoir les opportunités de croissance des États-Unis au pays et à l’étranger.

« Le Rhode Island est peut-être petit, mais notre économie est puissante grâce à nos petites entreprises et à nos technologies innovantes », a tweeté Raimondo jeudi soir. Elle a promis qu’en tant que secrétaire au commerce, «je mettrai à profit la même ingéniosité américaine pour créer des emplois syndicaux bien rémunérés et reconstruire notre économie mieux que jamais.

L’histoire continue

La position de l’administration Biden sur le commerce international marquera probablement un changement important par rapport à l’approche des tarifs élevés du président Donald Trump. Trump a giflé les droits de douane sur l’acier chinois et d’autres produits pour punir Pékin pour ce que l’administration a qualifié de pratiques de change déloyales et de menaces potentielles pour la sécurité nationale. Ces mesures ont été largement combattues par les alliés américains, y compris le Canada.

Biden s’oppose aux tarifs chinois et a promis d’améliorer les relations des États-Unis avec les pays de l’hémisphère et du globe. Mais il n’a pas indiqué que l’annulation des tarifs serait une priorité absolue. Au lieu de cela, Biden a promis de superviser une campagne agressive «Buy American» qui utiliserait des fonds fédéraux pour acheter 400 milliards de dollars de produits fabriqués aux États-Unis et dépenser 300 milliards de dollars supplémentaires en recherche et développement auprès d’entreprises technologiques nationales.

Walsh, 53 ans, est maire de Boston depuis 2014. Lorsque le démocrate a prêté serment en 2018 pour son deuxième mandat, Biden a présidé l’inauguration. Walsh a été représentant de l’État pendant plus d’une décennie avant de devenir maire.

Il a également une longue histoire avec les syndicats, anciennement président de la section locale 223 des travailleurs et dirigeant du Boston Building Trades – une organisation syndicale-cadre.

Fils d’immigrants irlandais, Walsh a grandi dans le quartier ouvrier de Boston, Dorchester. Il a survécu à un combat d’enfance avec le cancer et a été ouvert à propos de ses premiers combats avec l’alcool, utilisant ses antécédents de toxicomanie pour encourager les gens à obtenir de l’aide.

Il a ouvert son discours à la Convention nationale démocrate de 2016 en disant: «Bonsoir. Je m’appelle Marty Walsh et je suis alcoolique.

Walsh s’est engagé jeudi en tant que secrétaire du travail à travailler aussi dur pour les travailleurs et ceux qui tentent d’entrer dans la classe moyenne « comme vous le faites pour vos familles et vos moyens de subsistance. Vous avez ma parole. »

Les dirigeants de l’AFL-CIO et du syndicat international des employés de service, deux grands groupes syndicaux organisés, ont soutenu la sélection de Walsh.

Pour diriger la Small Business Administration, Biden a déclaré qu’il avait choisi Isabel Guzman, directrice du bureau californien du Small Business Advocate au Bureau du développement économique et des affaires du gouverneur de Californie.

Guzman a joué un rôle dans la reprise économique de l’État après la pandémie de COVID-19. Elle est une ancienne conseillère principale et chef de cabinet adjointe de la SBA, l’agence fédérale qu’elle a été chargée de diriger, et a été conseillère dans la première banque d’affaires à charte en Californie et formée en Amérique latine à créer à Los Angeles en plus de 35 ans.

Biden a également engagé Don Graves, l’un de ses conseillers de longue date, pour être le secrétaire adjoint au commerce.