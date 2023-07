Le maire de Béziers, en France, obligera les chiens à obtenir des passeports dans le cadre de la répression des crottes de chien

Bien que le pays soit connu pour sa bureaucratie, ou « paperasserie », et pour le nombre de règles et de règlements dans ses livres, ces règles ne sont pas toujours respectées.

Les autorités de Béziers espèrent que la menace d’une amende contribuera à réduire le temps et l’argent que les travailleurs de l’assainissement consacrent à ramasser les excréments de chiens dans les rues – ce qu’ils ont fait 25 607 fois en 2020, 39 847 fois en 2021 et 21 313 fois au 30 novembre 2022, selon le décret.

Comme l’a rapporté The Post, certaines villes et propriétaires ont fait encore plus d’efforts pour essayer d’éliminer les excréments de leurs rues – de l’envoi d’excréments aux propriétaires de chiens à l’embauche de détectives privés pour identifier les contrevenants et leurs chiens.