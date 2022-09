Le maire de Batavia, Jeff Schielke, se joint à plus de 60 autres maires dans une initiative nationale visant à réduire les maladies cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux en encourageant les résidents à se lever et à bouger.

Schielke a annoncé Walk Through History, le premier événement « Move with the Mayor » de la ville, qui consiste en une série d’activités physiques visant à favoriser la communauté et à réduire le risque de maladie cardiovasculaire.

“Déplacez-vous avec le maire: une promenade à travers l’histoire” commence à 9 heures le dimanche 25 septembre au Peg Bond Center, 151 N. Island Ave. La promenade sera d’environ deux miles aller-retour. Des rafraîchissements légers seront servis.

Selon un communiqué de presse, Schielke conduira des Bataves de tous âges et de tous niveaux de forme physique lors d’une promenade dans le centre-ville de Batavia, mettant en évidence les lieux de moments historiques qui lient la ville aux Oscars, Dwight D. Eisenhower, John F. Kennedy, Charles Lindbergh, Buzz Aldrin et plus encore.

Les maladies cardiaques sont la principale cause de décès aux États-Unis, tuant plus de 655 000 personnes chaque année, selon le communiqué. Une alimentation saine, une vie sans fumée et une activité physique accrue peuvent aider à prévenir la mort par maladie cardiaque.

Pour réserver une place pour la visite à pied, visitez cityofbatavia.net/MWMenvoyez un e-mail à MWM@cityofbatavia.net ou appelez le 630-454-2000.