Le maire d’Austin s’excuse alors que la ville peine à rétablir le courant

AUSTIN, Texas (AP) – Des pannes de courant généralisées dans la capitale du Texas se sont prolongées jusqu’à un troisième jour vendredi pour des milliers d’habitants à la suite d’une tempête hivernale qui se transformait en crise de gestion alors que les dirigeants de la ville restaient incapables de dire quand toutes les lumières reviendraient. .

L’impatience des familles éreintées, gelées et fatiguées d’Austin s’est intensifiée alors même que le temps plus doux revenait. Vendredi, le maire nouvellement élu s’est tenu devant les caméras et s’est excusé après une semaine de réparations lentes, de technologie défaillante et de manque de communication avec le public.

« La ville a laissé tomber ses citoyens. La situation est inacceptable pour la communauté, et elle est inacceptable pour moi », a déclaré le maire Kirk Watson, un démocrate qui a pris ses fonctions en janvier. “Et je suis désolé.”

Alors que la Nouvelle-Angleterre a commencé à frissonner et à fermer des écoles sous une explosion arctique qui devrait apporter le temps le plus froid depuis une génération, les températures ont finalement commencé à se modérer vendredi et à apporter un certain soulagement à Austin, où à tout moment environ 30% des clients du 11e- La plus grande ville est sans électricité depuis que la tempête de verglas a balayé le Texas lundi soir.

Les responsables de la ville ont déclaré vendredi que des progrès significatifs étaient enfin réalisés alors que l’équipement gelé et les routes étaient dégelés. Environ 117 000 clients manquaient toujours d’électricité, selon Austin Energy, le service public de la ville. C’est en baisse par rapport à un pic d’environ 170 000 personnes, soit près d’un tiers de tous les clients.

Mais la frustration ne disparaissait pas pour les résidents qui n’avaient toujours aucune assurance ou idée du moment où leur pouvoir reviendrait.

“Je pense honnêtement qu’ils n’étaient pas préparés à tout cela”, a déclaré Edward Kim, 43 ans, dont la maison était sans électricité ni chauffage depuis mercredi. Il utilisait un générateur pour maintenir sa maison « en vie », tandis que sa femme emmenait sa fille de 7 ans à son bureau pour prendre une douche.

Steve Spencer, 63 ans, était également sans électricité depuis mercredi – bien que le service public de la ville l’ait appelé deux fois pour lui dire qu’il était sous tension, a-t-il déclaré. « Je ne sais pas ce qui se passe là-bas », dit-il.

Will Rison n’a pas perdu de courant, mais ses parents, qui ont plus de 70 ans, sont privés d’électricité depuis mercredi. Ils viennent chez lui pour recharger leurs téléphones et prendre des douches.

“Vous ne pouvez que vous envelopper dans tant de couvertures et attendre”, a déclaré Rison.

Pour beaucoup, les pannes ont suscité des souvenirs désagréables des pannes de courant de 2021 au Texas, lorsque des centaines de personnes sont mortes après que le réseau électrique de l’État a été poussé au bord de l’échec total en raison d’un manque de génération. Ce n’était pas le cas cette semaine, le réseau conservant des réserves suffisantes.

Les experts en énergie ont déclaré que la canopée dense des arbres d’Austin a rendu les pannes causées par les arbres tombés et les lignes électriques gelées plus répandues. La plupart des lignes électriques sont aériennes et les responsables d’Austin ont déclaré que l’enfouissement des lignes existantes serait coûteux et plus difficile à réparer.

Austin Energy a déclaré à un moment donné que le courant serait entièrement rétabli d’ici vendredi soir, mais a ensuite fait marche arrière, affirmant que les dégâts étaient pires que prévu à l’origine. Le système en ligne du service public pour signaler les pannes s’est également temporairement écrasé cette semaine, et les dirigeants de la ville n’ont pas tenu de conférence de presse pour répondre publiquement aux questions jusqu’à jeudi.

“C’était un rappel que vous pouvez avoir beaucoup de centrales électriques mais toujours avoir un réseau peu fiable”, a déclaré Michael Webber, professeur de ressources énergétiques à l’Université du Texas à Austin. “Les fils et les poteaux sont le point faible du système.”

Aucun décès n’a été signalé à la suite des pannes de courant de cette semaine, bien que la tempête et le gel aient été responsables d’au moins 12 décès sur les routes glissantes du Texas, de l’Arkansas et de l’Oklahoma.

Deux accidents mortels se sont produits à Fort Worth alors que les rues gelaient du jour au lendemain. Les dépressions de vendredi soir pourraient atteindre le point de congélation et potentiellement glacer à nouveau les rues.

En Nouvelle-Angleterre, les températures ont commencé à plonger vendredi matin, et les prévisionnistes ont déclaré que le refroidissement éolien – l’effet combiné du vent et de l’air froid sur la peau exposée – à certaines altitudes plus élevées pourrait descendre en dessous de moins 50 (moins 45 degrés Celsius). Les vents dans certains de ces endroits ont déjà dépassé 80 mph.

Des rafales de vent ont commencé à couper l’électricité vendredi dans certaines maisons de la Nouvelle-Angleterre, et de nombreuses communautés ont ouvert des abris chauffants, notamment dans le Maine et le Connecticut.

Les écoles ont fermé vendredi à Boston et à Manchester, la plus grande ville du New Hampshire. “Il fait tout simplement trop froid pour les étudiants qui rentrent chez eux à pied”, a lu une annonce sur le site Web du district de Manchester.

Certains domaines skiables des deux États ont réduit leurs opérations, éliminant le ski de nuit ou réduisant les opérations de remontées mécaniques.

Dans le Maine, le championnat national de toboggan a repoussé les courses de samedi d’un jour, deux semaines seulement après avoir déplacé la compétition car un étang n’était pas encore gelé en raison du temps chaud.

L’ironie de retarder la compétition en raison des conditions glaciales n’a pas échappé à Holly Anderson, l’une des organisatrices.

« Nous avons déjà fait des compétitions sous zéro. Mais le vent change totalement l’environnement. Cela rend tout simplement intenable d’être à l’extérieur », a déclaré Anderson.

Certaines des conditions météorologiques les plus extrêmes étaient attendues au sommet du mont Washington, dans le New Hampshire, le plus haut sommet du nord-est et abritant un observatoire météorologique, où les vents soufflaient en rafales à près de 160 km/h (100 mph) et le refroidissement éolien pouvait atteindre moins 100 (moins 73 Celsius).

Le système devrait sortir de la région dimanche.

___

Sharp a rapporté de Falmouth, Maine. Les rédacteurs d’Associated Press Kathy McCormack à Concord, NH, Ken Miller à Oklahoma City, Jim Vertuno et Acacia Coronado à Austin, et David Collins à Hartford, Connecticut, ont contribué à ce rapport. Pour plus de couverture météo AP : https://apnews.com /hub/météo

Paul J. Weber et David Sharp, The Associated Press