Le maire d’Austin, Steve Adler, a été critiqué après avoir exhorté les habitants à rester chez eux et à freiner la propagation du coronavirus pendant qu’il était en vacances avec sa famille au Mexique.

Le maire a admis mercredi avoir voyagé à l’extérieur du pays après avoir célébré le mariage de sa fille plus tôt ce mois-ci, lorsque les responsables de la santé ont commencé à avertir le public d’une augmentation des cas de COVID-19.

Dans une vidéo partagée sur sa page Facebook le 9 novembre, Adler a averti les habitants du pic et les a exhortés à rester chez eux pour limiter la propagation de l’infection.

Le maire Steve Adler a publié une vidéo sur Facebook le 9 novembre avertissant le public du pic dans les cas de COVID-19, mais n’a pas mentionné qu’il parlait depuis son temps partagé à Cabo

Le maire a admis mercredi s’être rendu à Cabo San Lucas après avoir célébré le mariage de sa fille (photo) plus tôt ce mois-ci

«Le message le plus important que nous essayons de transmettre à la communauté en ce moment est que notre nombre augmente», a-t-il déclaré.

«Nous devons rester à la maison si vous le pouvez… Nous devons essayer de réduire les chiffres. Ce n’est pas le moment de se détendre.

Ce qu’il a omis de mentionner cependant, c’est qu’il parlait depuis son temps partagé à Cabo San Lucas, deux jours après avoir vu sa fille se marier lors d’une cérémonie à Austin avec 20 personnes.

Au moment de la diffusion de sa vidéo, Austin était sous les directives COVID de stade 3, ce qui signifie que les résidents étaient exhortés à éviter les rassemblements de plus de 10 et les voyages non essentiels s’ils présentaient un risque élevé.

Adler a confirmé mercredi à KVUE qu’il était au Mexique au moment de sa vidéo après avoir pris l’avion avec huit membres de sa famille immédiate et élargie dans un jet privé après le mariage.

Mais il a soutenu qu’il n’avait pas violé ses propres règles COVID ni celles de l’État, et a déclaré qu’il avait consulté le principal responsable de la santé de la ville, le Dr Mark Escott, pour s’assurer que le mariage et le voyage ultérieur se déroulaient en toute sécurité.

«À ce stade, je suis avec mon groupe familial et les gens qui viennent de passer le test», a-t-il déclaré.

«Ce n’est pas parfait. Évidemment, il y a des infections qui pourraient survenir, mais je pense que nous devrions tous minimiser les risques du mieux que nous pouvons.

Adler a déclaré que le mariage avait eu lieu à l’hôtel Saint Cecilia avec 20 invités, qui avaient tous été testés auparavant et portaient des masques et pratiquaient la distanciation sociale.

La nouvelle des vacances d’Adler a suscité des critiques sur les réseaux sociaux

Les critiques ont suggéré qu’il devrait être sanctionné pour « ne pas suivre ses propres règles »

« Il n’y avait aucune recommandation pour les gens de ne pas voyager pendant cette période », a-t-il déclaré au Statesman.

«Quelqu’un pourrait me regarder et dire:« Il a voyagé ». Mais ce qu’ils ne pouvaient pas dire, c’est que j’ai voyagé à un moment où je disais aux autres de ne pas voyager.

La nouvelle des vacances d’Adler au milieu de la pandémie a suscité des critiques sur les réseaux sociaux, certains laissant des commentaires sur sa vidéo révélant sa localisation.

«Comment va Cabo?! Ça doit être sympa de ne pas « rester à la maison » mais quand on fait bien partie de l’élite politique … on sait tous comment ça se passe », a commenté un utilisateur.

Sur Twitter, un habitant a suggéré qu’Adler devrait être sanctionné pour ne pas avoir respecté ses propres règles après avoir imposé un verrouillage strict dans la ville.

« Il a personnellement gardé les bars et les restaurants fermés toute l’année, tout en leur facturant des impôts fonciers. Il a mis des centaines de milliers d’Austinites au chômage. Il devrait être mis en prison pour ne pas avoir suivi ses propres règles », a-t-elle tweeté.

«Typique Dem Elite POS« Faites ce que je dis, pas ce que je fais », a ajouté un autre.

Le journaliste Dan Solomon a déclaré qu’Adler devrait donner l’exemple aux autres.

« Le vrai problème avec Adler », comme tout le monde, j’essaie de naviguer pour ma famille « , c’est que la plupart des familles d’Austin font un meilleur travail de navigation que lui, et nos dirigeants devraient être les plus sûrs et les plus responsables. parmi nous pour qu’ils aient un exemple à suivre!

Adler a abordé la controverse dans un communiqué publié mercredi expliquant ses actions avant de présenter des excuses publiques.

«Tous les jours depuis mars, je répète qu’être à la maison est l’endroit le plus sûr pour les gens. Ce n’est qu’à nos moments les plus éprouvants, comme autour de Thanksgiving, que j’ai demandé aux gens de ne pas voyager dans le cadre de précautions supplémentaires », a-t-il déclaré.

« Il y a plusieurs semaines, lorsque ma fille a annulé son mariage prévu pour le remplacer par une cérémonie plus privée appropriée au COVID et lorsque ma famille a voyagé, nous avons consulté les autorités sanitaires et travaillé dur pour modéliser le type de comportement que j’ai demandé à la communauté.

«Nous étions dans un niveau de risque« jaune »plus faible que maintenant. Il est toujours plus sûr de rester à la maison. Cependant, nous ne demandons pas aux gens de ne jamais sortir. Nous demandons à chacun d’être aussi sûr que possible dans ce qu’il fait.

«Ma famille et moi ne faisons pas exception et nous continuerons de faire ce que je demande à notre communauté. Pendant Thanksgiving et comme prévu pour Noël et le Nouvel An, nous devrions tous être particulièrement attentifs.

Il a ajouté plus tard: «Je regrette ce voyage. Je ne voyagerais pas maintenant, je ne partirais pas pour Thanksgiving ni pour Noël. Mais je crains que ce voyage, même ayant eu lieu pendant une période plus sûre, puisse être utilisé par certains pour justifier un comportement à risque. Avec le recul, et même si cela n’a violé aucun ordre, cela a donné un mauvais exemple dont je m’excuse.