Le maire d’Atlantic City et sa femme accusés d’avoir battu et abusé de leur fille adolescente

ATLANTIC CITY, NEW JERSEY — Le maire d’Atlantic City, Marty Small Sr., et son épouse, La’Quetta, surintendante des écoles de la ville, ont été inculpés de mise en danger d’enfants et d’autres chefs d’accusation pour avoir prétendument battu leur fille adolescente à de nombreuses reprises, ont déclaré les procureurs mercredi.

Le bureau du procureur du comté d’Atlantic a déclaré que l’acte d’accusation avait été émis mardi par un grand jury qui accusait le couple de mise en danger d’enfants. Marty Small a également été accusé d’agression et de menaces terroristes.

Les procureurs ont déclaré que les deux parents avaient frappé et maltraité émotionnellement la jeune fille, âgée de 15 à 16 ans, à plusieurs reprises en décembre et janvier.

Les Smalls ont clamé leur innocence, qualifiant la situation de « problème familial privé ». Ni Marty Small ni l’avocat représentant le couple n’ont immédiatement répondu aux messages demandant des commentaires mercredi.

Il n’a pas été possible de déterminer immédiatement si la jeune fille vit toujours chez ses parents.

Les procureurs ont déclaré que le 13 janvier 2024, Marty Small Sr. avait frappé sa fille à plusieurs reprises à la tête avec un balai, lui faisant perdre connaissance.

Dix jours plus tôt, Small aurait eu une altercation avec sa fille, lui aurait attrapé la tête et l’aurait jetée à terre, menaçant de la jeter dans un escalier. Il aurait menacé de lui « arracher la tresse » de la tête pendant l’incident, selon les procureurs.

Le maire démocrate de 50 ans est également accusé d’avoir frappé sa fille à plusieurs reprises dans les jambes, provoquant des ecchymoses.

La’Quetta Small, 47 ans, est accusée d’avoir frappé sa fille à plusieurs reprises au niveau de la poitrine, lui laissant des ecchymoses. Dans un autre incident présumé, elle est accusée d’avoir traîné sa fille par les cheveux et de l’avoir frappée avec une ceinture sur les épaules, lui laissant des marques.

Dans un autre incident, La’Quetta Small est accusée d’avoir frappé sa fille au visage lors d’une dispute.

L’inculpation des Smalls intervient moins d’une semaine après l’inculpation du directeur du lycée d’Atlantic City dans une affaire découlant des mêmes incidents.

Constance Days-Chapman a été inculpée de faute professionnelle, de mise en danger d’enfant et d’autres chefs d’accusation pour avoir prétendument omis de signaler les abus présumés sur la fille des Smalls aux autorités de protection de l’enfance de l’État, comme l’exigent la loi et la politique du district scolaire.

Days-Chapman est un ami proche des Smalls ; La’Quetta Smalls est son patron.

Selon l’acte d’accusation, en décembre, la jeune fille, qui avait 15 ans à l’époque, a déclaré à Days-Chapman qu’elle souffrait de maux de tête continus après avoir été battue par ses parents à leur domicile.

Mais au lieu de le dire aux autorités, Days-Chapman l’a dit aux Smalls.

Son avocat dit qu’elle est innocente.

___

Suivez Wayne Parry sur X sur www.twitter.com/WayneParryAC