Le maire d’Atlanta, Keisha Lance Bottoms, ne briguera pas un deuxième mandat

La mairesse d’Atlanta, Keisha Lance Bottoms, a annoncé jeudi soir qu’elle ne briguerait pas un deuxième mandat, une surprise de l’année électorale qui marque un virage serré pour la deuxième femme noire de la ville.

Bottoms, 51 ans, a annoncé qu’elle ne se présenterait pas à la réélection lors d’un appel privé, a rapporté l’Atlanta Journal-Constitution. Peu de temps après la publication des rapports jeudi soir, elle a par la suite confirmé ses intentions avec une lettre ouverte partagée sur Twitter et dearatl.com.

«C’est avec de profondes émotions que je garde la tête haute et que je choisis de ne pas chercher un autre mandat de maire», a écrit Bottoms, 51 ans, disant qu’elle avait prié pour la décision avec son mari, Derek, un cadre de Home Depot Inc .

Le maire devrait s’exprimer publiquement vendredi matin.

Bottoms, la deuxième femme noire jamais élue maire de la ville, avait précédemment annoncé qu’elle se présenterait pour un deuxième mandat, organisant une collecte de fonds avec le président Joe Biden. Elle a fait la une des journaux l’année dernière lorsqu’il a été annoncé qu’elle envisageait la candidature de la vice-présidente de Biden.

Bottoms, qui a remporté de justesse un second tour des élections il y a quatre ans, s’est opposée à toute question quant à savoir si elle aurait pu obtenir une deuxième victoire plus tard cette année. Elle a dit que les sondages l’ont montrée dans une position forte.

Enquêtes USA TODAY:La fusillade d’Atlanta a mis en lumière la vulnérabilité des travailleurs des spas. Beaucoup sont encore régulièrement arrêtés dans toute la Géorgie.

Voyage COVID-19:Atlanta n’a plus « l’aéroport le plus achalandé » du monde après la chute du trafic de passagers en raison de la pandémie

«Mes ancêtres, descendants directs des esclaves, ont voyagé à cheval et en buggy depuis les champs de coton de l’est de la Géorgie, à la recherche d’une vie meilleure pour eux-mêmes et leurs enfants à Atlanta», a-t-elle écrit.

<< J'ai porté leur conviction d'un avenir meilleur dans mon cœur, leur éthique de travail sincère dans mon être et leurs espoirs pour des générations qui ne sont pas encore nés dans mon esprit, chaque jour où j'ai eu le privilège d'être le 60e maire d'Atlanta, la ville que j'aime profondément. "

La ville d’Atlanta a eu ses défis, a écrit Bottoms dans sa lettre.

«Pourtant, nous avons persisté», a-t-elle écrit.

Un an après le début de son mandat, Atlanta avait plus d’un tiers de ses systèmes paralysés par une attaque de ransomware en mars 2018. Le rétablissement a pris plus d’un an et les coûts ont été fixés à 17 millions de dollars.

Et l’année dernière, Rayshard Brooks a été abattu à l’extérieur d’un Wendy’s après que des officiers ont répondu à un appel le disant qu’il dormait dans sa voiture dans la voie d’accès au volant, ce qui a conduit à des manifestations dans la ville et dans tout le pays.

L’officier, Garrett Rolfe, a été licencié en juin dernier, un jour après avoir tiré sur l’homme noir sur le parking du restaurant de restauration rapide. Rolfe a ensuite été accusé de meurtre.

Mercredi, un comité d’examen de la ville a annulé le licenciement de Rolfe. constatant que la ville n’a pas suivi ses propres procédures et n’a pas accordé à Rolfe une procédure régulière. Bottoms a déclaré que Rolfe resterait en congé administratif pendant que les accusations criminelles contre lui seraient résolues.

Bottoms est venu au bureau du maire en tant qu’allié de son prédécesseur, Kasim Reed, dont le soutien s’est avéré essentiel dans sa campagne. Mais elle a cherché à établir sa propre identité, en grande partie à cause d’une enquête de longue date du FBI sur les contrats et les finances de la mairie pendant le mandat de Reed.

L’enquête «de grande envergure et toujours croissante», a-t-elle déclaré jeudi, «a dévoré la mairie, laissant souvent les employés paralysés et craignant de commettre la moindre erreur, de peur qu’ils ne soient eux aussi enquêtés ou castrés aux nouvelles du soir.»

Bottoms n’a jamais été impliqué.

En rapport:La commission d’examen annule le licenciement d’un policier d’Atlanta qui a tué Rayshard Brooks

Avis:Les fusillades à Atlanta sont-elles motivées par la race? Le crime correspond à l’histoire américaine de la misogynie et de la haine envers les femmes asiatiques

Au début de son mandat, Bottoms a éliminé la caution en espèces à Atlanta et a mis fin aux relations de la prison de la ville avec les agences fédérales chargées de l’application de l’immigration, rejoignant les maires des grandes villes du pays pour critiquer les politiques d’immigration inconditionnelles du président Donald Trump. Son administration a mené une cyberattaque sur les systèmes informatiques de la ville au début de son mandat.

Elle a aidé à renégocier le réaménagement à long terme de «The Gulch», une partie de l’ancienne voie ferrée de la ville au centre-ville. Mais la ville n’a pas remporté le plus gros prix potentiel pour l’emplacement: le deuxième siège d’Amazon qui est en cours de construction dans le nord de la Virginie, à l’extérieur de Washington, DC.

Originaire d’Atlanta et diplômée de la Florida A&M University, une importante université historiquement noire, Bottoms n’est que la deuxième femme noire à diriger la ville. Elle a rejoint Shirley Franklin, qui a effectué deux mandats de 2002 à 2010. Bottoms a noté les liens profonds de sa famille avec la ville et la région environnante, dont l’histoire retrace l’arc de l’Amérique noire de l’esclavage et de la ségrégation Jim Crow à l’héritage continu du racisme institutionnel.

Contribuer: The Associated Press