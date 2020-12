Le maire d’Aspen, dans le Colorado, a déclaré que les voyageurs dans la région devront bientôt prouver qu’ils sont négatifs au COVID-19 alors que les responsables locaux tentent d’endiguer la flambée des cas de coronavirus.

Les responsables du comté de Pitkin, qui est actuellement un « niveau orange » dans le Colorado, ont annoncé qu’ils travaillaient à la mise en place d’une politique qui obligerait les voyageurs dans la région à prouver qu’ils ont un résultat de test négatif dans les 72 heures suivant leur voyage.

Le voyage à Aspen est prévu pour la saison de ski, qui s’étend de décembre à mars, et une heure de grande écoute pour les touristes qui se rendent dans la région.

Des politiques similaires ont été mises en œuvre à Hawaï, qui obligent les voyageurs à avoir leurs résultats de test négatifs avant de partir au lieu de la quarantaine obligatoire de 14 jours de l’État.

Le maire d’Aspen, Torre, a déclaré à CBS: « Ce que nous essayons de mettre en place, c’est un affidavit de visiteur qui demande à nos visiteurs de signer et d’accepter qu’ils [number] un, savent et se conformeront aux réglementations locales concernant les masques et la distanciation sociale, numéro deux, qu’ils ont une volonté d’accepter la responsabilité financière s’ils étaient testés positifs et être mis en quarantaine pendant qu’ils sont ici, et le numéro trois, est la stipulation d’avoir un test négatif avant l’arrivée.

Pour ceux qui voyagent dans la région sans résultat de test négatif, ils devront être mis en quarantaine pendant 14 jours, ou jusqu’à ce qu’ils aient un résultat de test négatif à leurs frais.

Torre a déclaré que les responsables, qui travaillent toujours pour finaliser les détails de la commande, espèrent que la politique entrera en vigueur le 14 décembre.

Les législateurs tentent de déterminer si la politique ne devrait s’appliquer qu’aux visiteurs hors de l’État ou si elle devrait s’appliquer à ceux qui entrent des comtés environnants, Garfield et Eagle, qui sont également au niveau orange.

L’État opère sous six niveaux. Être classé comme un niveau orange signifie que les résidents du comté courent un risque élevé d’être infectés par le coronavirus.

Sous le niveau orange, jusqu’à 10 personnes peuvent se rassembler avec pas plus de deux ménages, les lieux de culte, les gymnases et les restaurants sont plafonnés à 25% de capacité, les bars restant fermés.

Torre a déclaré à CBS: « Nous avons également, au cours des deux derniers mois, vraiment cherché à prendre des mesures ciblées. Donc, nous n’essayons pas d’utiliser une grande couverture, nous essayons d’être très précis sur la façon dont nous y parvenons. Ici, dans le comté de Pitkin, nous avons actuellement un système de test très robuste. Beaucoup de disponibilité, beaucoup d’accès, ce qui est génial et qui nous donne le cadre de ce que nous appelons la box it en stratégie.

Il a déclaré que le comté avait « testé, retrouvé, isolé », ajoutant qu’il espérait que « ces articles peuvent contribuer aux meilleures pratiques de santé et de sécurité que nous pouvons faire ici ».

En termes d’application, le maire a déclaré qu’il avait également discuté de la manière dont les hôtels pouvaient mettre en œuvre la politique.

« Nous leur demandons vraiment d’être notre première ligne de communication, d’éducation et, finalement, oui, vous savez que nous leur demandons d’obtenir également cette conformité.

« Et encore une fois, au nom de la transparence, nous savons que c’est notre plus grand défi et nous comprenons que pour démarrer un programme comme celui-ci, nous allons rechercher une participation accrue, une conformité accrue au fur et à mesure », a ajouté Torre.

Le comté de Pitkin a signalé près de 600 cas et deux décès.

L’État du Colorado a enregistré plus de 258 000 et au moins 3 415 décès depuis que la pandémie a frappé les États-Unis plus tôt cette année.