Le maire conservateur dit à Sunak : « J’ai de grandes entreprises avec de l’argent pour renflouer HS2 »

Un puissant maire conservateur a mis Rishi Sunak au défi d’épargner la hache au tronçon nord du HS2 – lui disant que des entreprises privées l’inciteraient à l’aider à le réaliser dans son intégralité.

Le Premier ministre a insisté sur le fait qu’il ne serait pas contraint de prendre des « décisions prématurées » malgré les attentes selon lesquelles cette décision interviendrait finalement mercredi – après L’indépendant a révélé pour la première fois son intention d’abandonner le trajet entre Birmingham et Manchester il y a quelques semaines.

L’indépendant Selon plusieurs sources, M. Sunak s’engagerait à construire HS2 à Euston, plutôt que de le laisser se terminer dans la banlieue ouest de Londres, à Old Oak Common, après un intense lobbying de la part des ministres, des chefs d’entreprise et des maires.

Le maire des West Midlands, Andy Street, a déclaré mardi qu’il avait « travaillé très dur » pour obtenir le soutien des grandes entreprises afin de contribuer à réduire les coûts tout en sauvegardant la phase 2 du projet de train à grande vitesse – que le Premier ministre devrait abandonner lors de son discours de conférence.

M. Street a déclaré qu’il avait parlé avec M. Sunak des « difficultés » entourant HS2 – mais a déclaré qu’un certain nombre d’entreprises du secteur privé, dont Siemens, Arup et EY, étaient prêtes à aider le gouvernement à réaliser le projet.

« J’ai dit que je l’aiderais à trouver une solution », a-t-il déclaré à la BBC Radio 4. Un monde à l’unisson. « C’est pourquoi nous avons travaillé très dur ces derniers jours pour mettre en avant des organisations qui ont fait cela ailleurs. »

M. Street ne se demanderait pas s’il démissionnerait si le trajet Birmingham-Manchester était abandonné. Mais il a ajouté que s’il était annulé, il « le remettrait à [Mr Sunak] qu’il tourne en fait le dos à l’une des meilleures opportunités de passer au niveau supérieur ».

L’influent maire conservateur a également déclaré que la décision de supprimer le tronçon nord signifierait « nous tournerons le dos à tous ces investisseurs qui ont investi dans les Midlands et le nord sur la promesse de l’arrivée de ce chemin de fer ».

L’indépendant Il semble que M. Sunak dira que la ligne se terminera à Euston après l’indignation selon laquelle elle pourrait s’arrêter à Old Oak Common. Une source proche des discussions a déclaré que la pression exercée par M. Street avait contribué à convaincre le Premier ministre que la ligne Birmingham-Londres devait passer par le centre de la capitale.

M. Sunak devrait tenir une réunion d’urgence du cabinet pour approuver les mesures lors de la conférence de son parti à Manchester, la ville la plus directement touchée par la réduction du HS2 dans le nord.

Rishi Sunak visite le complexe des congrès de Manchester Central (Fil PA)

Mais on ne sait toujours pas exactement combien M. Sunak donnera à Northern Powerhouse Rail (NPR) – les projets ferroviaires est-ouest reliant Liverpool à Hull – afin d’adoucir la pilule sur la partie nord du HS2.

Ceux qui sont à l’origine du HS2 espèrent toujours que le Premier ministre consacrera des milliards à un tronçon de ligne à grande vitesse reliant Manchester Piccadilly à l’aéroport de Manchester – ce qui contribuerait à stimuler les projets Northern Powerhouse Rail.

Le coût de la démolition du tronçon nord étant estimé à 34 milliards de livres sterling, les chefs d’entreprise et les maires du nord font pression pour obtenir 15 milliards de livres sterling du Premier ministre et chancelier Jeremy Hunt, qui financeraient le tronçon de Manchester Piccadilly à l’aéroport de Manchester et d’autres infrastructures ferroviaires du NPR.

Andy Street, maire conservateur des West Midlands (Archives PA)

Steve Rotheram, maire travailliste de la région urbaine de Liverpool, a déclaré que M. Sunak condamnerait des millions de personnes dans le nord à utiliser « des infrastructures grinçantes pour les générations à venir » s’il abandonnait le tronçon nord du HS2.

« Loin de construire la centrale électrique du Nord, il fait de nous les impuissants du Nord », a-t-il déclaré lors d’un événement à Manchester en marge de la conférence des conservateurs.

M. Rotheram a ajouté : « On nous propose un faux choix entre HS2 et NPR et de fausses promesses de confiture demain – une fausse option entre un investissement dans les infrastructures nationales ou un financement non spécifié dans les transports locaux. Sans le tronçon Manchester du HS2, il n’y aurait pas de Northern Powerhouse Rail.

Dans une série d’interviews diffusées mardi, M. Sunak a refusé à plusieurs reprises de confirmer qu’il abandonnait la partie nord. « Comme je le fais avec toutes les choses que je traverse, je prends le temps de bien faire les choses et de faire ce que je pense être bon pour le pays », a-t-il déclaré à Sky News.

« Je pense qu’il est juste de ne pas être obligé de prendre des décisions prématurées. Pas sur quelque chose d’aussi important, qui coûte à ce pays des dizaines de milliards de livres.»

Cela survient alors que le chancelier Jeremy Hunt a accusé M. Street de « spéculer » sur la décision. M. Hunt a déclaré que le maire conservateur est un « maire fantastique », ajoutant : « Mais il spécule sur ce qu’il pense qu’une décision pourrait être, plutôt que de parler de ce que pourrait être la décision réelle. »

Le programme HS2 a reçu un budget de 55,7 milliards de livres sterling en 2015, mais les coûts ont explosé, avec une estimation pouvant atteindre 98 milliards de livres sterling – aux prix de 2019 – en 2020. Depuis lors, la flambée de l’inflation aura poussé les coûts encore plus haut.