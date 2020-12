Mais il a dit L’indépendant qu’une grande partie de l’économie des West Midlands – en particulier son important secteur des conférences et des événements en direct – était en attente jusqu’à la levée des restrictions sur les coronavirus, et que les entreprises auraient du mal à tenir si ce moment était retardé par la nouvelle variante du printemps à l’été.

L’économie des West Midlands a été touchée à environ 13% en 2020 et a vu son nombre de demandeurs augmenter de 97000, doublant presque au cours des neuf premiers mois de la pandémie, a déclaré M. Street. Mais il a déclaré qu’un rebond de 5 à 8% était possible en 2021 une fois que la région aura rompu les restrictions et repris une vie sociale et économique normale.